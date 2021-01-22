مشرف حوثي يعتدي بالضرب المبرح على مُسن رفض دفع إتاوات

الجمعة 22 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أفادت مصادر محلية بمدينة دمت (وسط اليمن)، بتعرض تاجر مُسن للضرب المبرح من قبل مشرف مليشيا الحوثي بالمدينة، بعد رفضه دفع اتاوات.

وقالت المصادر أن المشرف الحوثي المدعو “عمر المعرشي” ومرافقوه أقدموا على ضرب التاجر “محمد إسماعيل المريسي” بأعقاب البنادق، وذلك بعد رفضه دفع إتاوات.

وأوضحت أن التاجر، رفض دفع مبالغ مالية كإتاوات لعناصر المليشيا وطلب منهم حضور المشرف عليهم، وأثناء حضور ”المعرشي“ تحدث إليه ”المريسي“ عن جرائم المليشيا بما فيها فرض الجبايات والإتاوات بمبالغ كبيرة.

وذكرت أن المشرف الحوثي قاطع حديث التاجر المسن، بالقول: “التجار إما تدفعوا ماعليكم أو تغلقوا محلاتكم”، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل التاجر المريسي، فقام ”المعرشي“ واثنين من مرافقيه بالاعتداء عليه بأعقاب البنادق واللكم في وجهه.

ولقيت الحادثة لقيت استنكاراً واستهجاناً كبيراً من أبناء مديرية دمت، خصوصاً أبناء منطقة مريس، الذي ينتمي إليها التاجر إسماعيل، وهو من قدماء التجار في المديرية.

ويعدّ المشرف الحوثي المعرشي من أذرع المليشيا الحوثية في دمت، حيث يتعمد على إهانة المواطنين، ويفرض الجبايات والاتاوات الكبيرة على أصحاب المحلات والباعة.