الجمعة 22 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - فريق التحرير

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وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمعة، على تعيين لويد أوستن ذي الأصول الأفريقية بمنصب وزير الدفاع، فيما قال زعيم الديمقراطيين بالمجلس إن لائحة اتهام الرئيس السابق تصل الاثنين المقبل.

وحصل أوستن على دعم واسع من الديمقراطيين والجمهوريين، رغم أنه احتاج للحصول على استثناء خاص من الكونغرس؛ لكونه تقاعد مؤخراً وتم ترشيحه لمنصب يخصص عادة للمدنيين.

وكان بايدن قد اختار أوستن للمنصب، في ديسمبر الماضي، بعد نحو شهر من فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأدى القائد العسكري دوراً مهماً في قيادة مهمات دقيقة في العراق وأفغانستان، وتصفه تقارير صحفية أمريكية بأنه "جنرال ذكي وهادئ وقوي الشخصية وعلى اطلاع كبير بما يجري في الشرق الأوسط".

وقاد أوستن القوات الأمريكية التي غزت بغداد عام 2003، ثم انتقل إلى أفغانستان حتى عام 2005، وفي 2008 تولى قيادة فيلق متعدد الجنسيات في العراق، وشارك في عمليات عدة هناك.

وأصبح في عهد الرئيس الأسبق أوباما القائد العام للقوات الأمريكية في العراق عام 2010، ثم تولى منصب نائب رئيس أركان الجيش الأمريكي، في يناير 2012، قبل أن يصبح في عام 2013 قائداً للقيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم).

ويواصل مجلس الشيوخ التصديق على ترشيحات بايدن؛ إذ مرر تعيين أفريل هاينز كمديرة للاستخبارات الوطنية وجانيت يلين وزيرة للخزانة.