قوة جديدة.. ودعوات انفصال ..المجلس "الانتقالي" يمضي نحو افتعال أزمات جديدة جنوب "اليمن" مشرف حوثي يعتدي بالضرب المبرح على مُسن رفض دفع إتاوات قاد قوات غزو العراق وشارك في عمليات عدة."الشيوخ الأمريكي" يقر تعيين أول جنرال من أصول أفريقية وزيراً للدفاع تحذير هام لا تناول الفاكهة قبل النوم.. هذه خطورتها تفاصيل ومعلومات جديدة عن برنامج مقالب رامز جلال المخابرات المصرية تقود صراعا جديدا بعد مصالحة الخليج بخصوص سياسية قناة الجزيرة مركز أبحاث: قطر انفصلت اقتصاديا عن السعودية والإمارات الحوثيون يردون على قرار تصنيفهم ”منظمة إرهابية“ بإضعاف الانترنت وعزل سكان مناطق سيطرتها عن العالم هذه ملامح سياسة بايدن تجاه إسرائيل والشرق الأوسط قوقل تخطط لضرب هواووي عبر هذه التحديثات الجديدة
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمعة، على تعيين لويد أوستن ذي الأصول الأفريقية بمنصب وزير الدفاع، فيما قال زعيم الديمقراطيين بالمجلس إن لائحة اتهام الرئيس السابق تصل الاثنين المقبل.
وحصل أوستن على دعم واسع من الديمقراطيين والجمهوريين، رغم أنه احتاج للحصول على استثناء خاص من الكونغرس؛ لكونه تقاعد مؤخراً وتم ترشيحه لمنصب يخصص عادة للمدنيين.
وكان بايدن قد اختار أوستن للمنصب، في ديسمبر الماضي، بعد نحو شهر من فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية.
وأدى القائد العسكري دوراً مهماً في قيادة مهمات دقيقة في العراق وأفغانستان، وتصفه تقارير صحفية أمريكية بأنه "جنرال ذكي وهادئ وقوي الشخصية وعلى اطلاع كبير بما يجري في الشرق الأوسط".
وقاد أوستن القوات الأمريكية التي غزت بغداد عام 2003، ثم انتقل إلى أفغانستان حتى عام 2005، وفي 2008 تولى قيادة فيلق متعدد الجنسيات في العراق، وشارك في عمليات عدة هناك.
وأصبح في عهد الرئيس الأسبق أوباما القائد العام للقوات الأمريكية في العراق عام 2010، ثم تولى منصب نائب رئيس أركان الجيش الأمريكي، في يناير 2012، قبل أن يصبح في عام 2013 قائداً للقيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم).
ويواصل مجلس الشيوخ التصديق على ترشيحات بايدن؛ إذ مرر تعيين أفريل هاينز كمديرة للاستخبارات الوطنية وجانيت يلين وزيرة للخزانة.