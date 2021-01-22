تفاصيل ومعلومات جديدة عن برنامج مقالب رامز جلال

الجمعة 22 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت تقارير، الخميس، عن تسريبات تتعلق ببرنامج الفنان المصري رامز جلال الجديد للمقالب، وسط تكتم شديد حول تفاصيله، الذي سيعرض في شهر رمضان العام الجاري.

بدأ جلال تصوير البرنامج في إمارة دبي مثل نسخة العام الماضي "رامز مجنون رسمي"، وانتهى من تصوير 10 حلقات منه، بحسب معلومات خاصة حصلت عليها صحيفة "النهار" اللبنانية.

وذكرت المصادر أن من بين ضحايا رامز جلال في برنامجه الجديد للمقالب، لاعبو نادي الزمالك المصري لكرة القدم، طارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي.

وتابعت الصحيفة اللبنانية أن الأنباء تضاربت ما بين عدم استعانة رامز جلال بأي شخصية فنية أو إعلامية في برنامجه الجديد، ليكون الطعم الذي يستدرج به ضحاياه نجوم الفن الرياضة والإعلام، واستعانته بالمذيعة السعودية، لجين عمران لأداء المهمة.

ولفتت صحيفة "النهار" إلى أن رامز جلال يواجه حاليا بعض الصعوبات في برنامجه الجديد للمقالب، التي تتمثل في رفض بعض الفنانين السفر والتنقل خوفا من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وكانت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية قضت في مطلع العام الجديد 2021 ببراءة الفنان المصري رامز جلال، في دعوى أقامتها الكاتبة هيام كمال، ضده وضد مالك قناة "إم بي سي" واتهمتهما فيها بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.

وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن "محكمة جنح القاهرة الاقتصادية عقدت جلسة الحكم في الدعوى التي أقامتها الكاتبة هيام سليم، تتهم فيها الفنان رامز جلال بسرقة والاعتداء على الملكية الفكرية لبرنامج المقالب "رامز تحت الأرض" و"رامز تحت الصفر" و"رامز مجنون رسمي"، حيث قضت المحكمة ببراءة رامز جلال ومالك قنوات mbc وليد الإبراهيم".

وأكد دفاع الكاتبة، أنه سيقدم استئنافا على الحكم الصادر، لتفصل بها محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، مشيرا إلى أن "محكمة جنح العجوزة، كانت قد أحالت الدعوى المقامة من الكاتبة هيام كمال، ضد المشكو في حقهما إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص، وحملت رقم 1641 جنح مالية".

وأوضحت الدعوى القضائية، أن المشكو في حقهما اعتديا على الحق الأدبي والمالي الخاصين بكاتبة فكرة برنامج "رامز تحت الأرض"، و"رامز تحت الصفر"، مشيرة إلى أنه خلال الدعوى القضائية، تواصل فريق الإعداد معها وحصل منها على الفكرة المسجلة والخاضعة لقانون حماية الملكية الفكرية ولم تحصل على حقها الأدبي والمادي.