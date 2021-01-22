الحوثيون يردون على قرار تصنيفهم ”منظمة إرهابية“ بإضعاف الانترنت وعزل سكان مناطق سيطرتها عن العالم

الجمعة 22 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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عاودت سلطات الانقلاب الحوثية، وبشكل متعمد تخفيض سرعة الإنترنت في العاصمة صنعاء وبقية مدن سيطرتها، بعد ساعات من القرار الأمريكي بتصنيف الجماعة ”منظمة إرهابية“.

وأفاد عاملون في وزارة الاتصالات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بأن قيادات حوثية بارزة أوعزوا عقب التصنيف الأميركي للجماعة ووضع ثلاثة من قادتها على لائحة الإرهابيين الدوليين، إلى الموالين لها في شركة ”تليمن“ للاتصالات (المزود الوحيد للخدمة في اليمن) لتخفيض سرعة الإنترنت إلى أقصى حد ممكن.

وتحدثوا عن أن تلك الممارسات تفضي إلى حرمان الكثير من شرائح المجتمع من خدمة الاتصال والإنترنت، وستعمل على توقف معظم الأنشطة الاقتصادية والمصرفية التي تعتمد بدرجة أساسية على خدمات الاتصال في تسيير أعمالها.

وأشار العاملون إلى أن الميليشيا بقرار إضعاف خدمات الإنترنت والاتصالات تحاول إبعاد المجتمع اليمني عن صورة ما حدث ويحدث من تداعيات لقرار تصنيفها جماعة إرهابية ومسببات القرار من جرائم وانتهاكات.

وشكى مستخدمو الإنترنت في عدد من مناطق سيطرة المليشيا من رداءة الخدمة خصوصاً بعد الفترة التي أعقبت صدور القرار الأميركي المصنف للجماعة كإرهابيين.

وقال عدد من المستخدمين، إن الخدمة لا تزال تسجل تراجعاً كل يوم ومنذ نحو أسبوع بخاصة في أوقات الذروة أي من الساعة الرابعة وحتى الثانية عشرة مساءً بتوقيت اليمن.

وتسيطر مليشيا الحوثي على شركات الاتصالات الحكومية منذ سيطرتها عسكريا على البلاد في سبتمبر/ ايلول 2014، وقامت في وقت سابق بحجب آلاف المواقع الإخبارية الالكترونية اليمنية والعربية والعالمية، واختراق العديد من المواقع الحكومية وكذلك الحزبية المناوئة لها.

يذكر ان فريقا من الخبراء الأجانب تحت امرة فريق عسكري يتبع جهاز المخابرات الحوثي يتحكم بشكل مباشر بشبكة الانترنت.