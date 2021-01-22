قوقل تخطط لضرب هواووي عبر هذه التحديثات الجديدة

الجمعة 22 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت تسريبات صحفية عن أن شركة "غوغل" الأمريكية تقدم خدمة جديدة للرسائل النصية "المشفرة" لأول مرة على الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد".

ونشر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن تطبيق "رسائل غوغل" لن تعمل تقنية "الرسائل النصية المشفرة" فيه على أي أجهزة "غير معتمدة" أو موثوق فيها.

وستكون خدمة الرسائل القصيرة الجديدة المشفرة من غوغل، ضمن تقنيات "الجيل التالي" من الرسائل النصية الجديدة التي يقدمها الإصدار الجديد لنظام تشغيل "أندرويد".

وربما يرجع سبب هذه الميزة الآمنة الجديدة من رسائل "غوغل"، هو أن الشركة الأمريكية تخطط لأن توقف عمل جميع الأجهزة غير الموثوقة والتي تتضمن تطبيقات مشبوهة.

وقال التقرير إنه ربما يسقط ضحية لهذا التحديث عدد من هواتف "هواوي" وغير المعتمدة من قبل "جي إس إم"، وجميع الهواتف التي تحتوي على مصادر شبكات غير مؤمنة.

ومن المتوقع أن تبدأ "غوغل" في تطبيق هذا التحديث بدءا من يوم 31 مارس/آذار المقبل.