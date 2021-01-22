تحذير هام لا تناول الفاكهة قبل النوم.. هذه خطورتها تفاصيل ومعلومات جديدة عن برنامج مقالب رامز جلال المخابرات المصرية تقود صراعا جديدا بعد مصالحة الخليج بخصوص سياسية قناة الجزيرة مركز أبحاث: قطر انفصلت اقتصاديا عن السعودية والإمارات الحوثيون يردون على قرار تصنيفهم ”منظمة إرهابية“ بإضعاف الانترنت وعزل سكان مناطق سيطرتها عن العالم هذه ملامح سياسة بايدن تجاه إسرائيل والشرق الأوسط قوقل تخطط لضرب هواووي عبر هذه التحديثات الجديدة مصادر ديبلوماسية: ”الشرعية“ ترفض لقاء الحوثيين لإنهاء أزمة البلاد بعد تفجيرات بغداد .. رغد صدام حسين تتوعد بمحاسبة لقتلة وتؤكد لن يفلت من العقاب أحد آل الشيخ يدفع تكلفة صفقة المهاجم السنغالي لنادي الهلال
علقت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، على الانفجارين الانتحاريين اللذين ضربا وسط العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس.
ونشرت رغد صدام حسين، تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" متسائلة: "أفي كل يوم حزام ناسف جديد؟ هل صار الموت قدر العراقيين مع زمرة القتلة المجرمين؟ ومن يدفع الثمن؟ العراقي؟ العراقية؟".
وتابعت: "لابد أن تنتهي هذه الحقبة المظلمة بإذن الله وإرادة العراقيين الأباة وسيحاسبهم الشعب حسابا عسيرا ولن يفلت أحد من العقاب، رحم الله شهدائنا الأبطال وإنا لله وإنا إليه راجعون".
وأعلنت الحكومة العراقية عن سقوط أكثر من 30 قتيلا و100 جريح جراء انفجارين انتحاريين هزا اليوم الخميس وسط العاصمة بغداد.