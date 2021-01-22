بعد تفجيرات بغداد .. رغد صدام حسين تتوعد بمحاسبة لقتلة وتؤكد لن يفلت من العقاب أحد

الجمعة 22 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

عدد القراءات 338

علقت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، على الانفجارين الانتحاريين اللذين ضربا وسط العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس.

ونشرت رغد صدام حسين، تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" متسائلة: "أفي كل يوم حزام ناسف جديد؟ هل صار الموت قدر العراقيين مع زمرة القتلة المجرمين؟ ومن يدفع الثمن؟ العراقي؟ العراقية؟".

وتابعت: "لابد أن تنتهي هذه الحقبة المظلمة بإذن الله وإرادة العراقيين الأباة وسيحاسبهم الشعب حسابا عسيرا ولن يفلت أحد من العقاب، رحم الله شهدائنا الأبطال وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلنت الحكومة العراقية عن سقوط أكثر من 30 قتيلا و100 جريح جراء انفجارين انتحاريين هزا اليوم الخميس وسط العاصمة بغداد.