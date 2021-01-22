تكسير واغلاق محلات وغرامات.. غزوة حوثية تستهدف مجسمات عرض الملابس النسائية

الجمعة 22 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

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أفادت الأنباء الواردة من العاصمة اليمنية صنعاء، بقيام جماعة الحوثي خلال الايام الماضية، بحملة استهدفت محلات بيع الملابس النسائية التي تعرض بعض بضاعتها على أصنام بلاستيكية .

واغلق مسلحون حوثيون عددا من المحال التجارية في صنعاء والتي تعرض ملابس النساء على المليكانات( وهي دمى او مجسمات بلاستيكية تستخدم للعرض) بحجة ان ذلك يتنافى مع الاسلام وتعاليمه.

وشكا عدد من التجار ، قيام الحوثيين بحملات مداهمة لمحلاتهم، انتهت بتكسير تلك الدمى او الاصنام واغلاق بعض المحلات، اضافة الى فرض غرامات مالية.

ولاقت اجراءات الحوثيين تلك وغيرها من اساليب القمع الاخرى بمبررات واهية، سخطا شعبيا واسعا.