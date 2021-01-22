التحالف يعلن إحباط عمليتين إرهابيتين

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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الجمعة، إحباط عمليتين إرهابيتين حاولت الميليشيات الحوثية تنفيذهما.
وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، إن قوات التحالف اعترضت ودمّرت زورقا مفخخا أطلقته مليشيا الحوثي عن بُعد، جنوب البحر الأحمر.
كما اعترضت منظومة الدفاع الجوي طائرتين مسيّرتين محمّلتين بالمتفجرات، أطلقتهما المليشيا صوب الأراضي السعودية.
وبحسب المالكي، فإن الهجمات كانت تستهدف أهدافا ومنشآت مدنية جنوبي المملكة.
وقبل أسبوع، أعلن التحالف أيضاً اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقت باتجاه المملكة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية.
ونبه في حينه إلى أن الحديدة باتت مركز انطلاق الطائرات بدون طيار المفخخة والهجمات العدائية والإرهابية، مشدداً على استمرار انتهاك الميليشيا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية ستوكهولم.
يذكر أن تقريرا لمجلة نيوزويك الأميركية كان أفاد قبل أيام بأن إيران نشرت درون من طراز "شهيد-136" التي يطلق عليها أيضا "الطائرات الانتحارية" في محافظة الجوف شمال اليمن.