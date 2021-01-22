بعد تصريحات امريكية خطيرة.. السعودية تبشر بتسوية شاملة وتكشف مستقبل علاقتها مع ادارة بايدن فيما يخص اليمن

الجمعة 22 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، يوم الخميس، إن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد "جو بايدن" ستجد أن أهدافها مشتركة مع المملكة فيما يخص الوضع في اليمن.

وأضاف في تصريحات لقناة "العربية" السعودية، أن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية من جانب واشنطن تصنيف مستحق، مضيفاً أنه "إذا قرر الحوثيون أن مصلحة اليمن هي الأهم سيسهل التوصل لحل".

واعتبر فرحان "اتفاق الرياض لبنة الأساس لحل سياسي وتسوية شاملة لأزمة اليمن".

تأتي هذه التصريحات في ظل تكهنات حول التحولات المحتملة لإدارة بايدن فيما يخص الملف اليمني الذي ورثته من إدارة سلفه ترامب، لاسيما قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية في الأيام الأخيرة قبل تولي بايدن المنصب.

ويوم الثلاثاء، قال وزير الخارجية المرشح من قبل الرئيس بايدن انتوني بلينكن، إنه "في الوقت الذي يتحمل فيه الحوثيون "مسؤولية كبيرة" عن الأزمة الإنسانية في اليمن، "الأسوأ في العالم"، فإن التحالف الذي تقوده السعودية "ساهم بشكل كبير في هذا الوضع".

وأشار بلينكن إلى أن إدارة بايدن ستعيد النظر في قرار تصنيف الحوثيين لضمان وصول المساعدات الإنسانية، مضيفاً: "أوضح الرئيس المنتخب أننا سننهي دعمنا للحملة العسكرية السعودية في اليمن.. سنفعل ذلك بسرعة كبيرة".

الوزير السعودي أعرب في تصريحاته عن تفاؤل بلاده بعلاقة ممتازة مع أميركا تحت إدارة بايدن، مشيراً إلى أن التعيينات في إدارته تدل على تفهمه للملفات، ومنها الملف اليمني، فـ"إدارة بايدن ستجد أن أهدافنا مشتركة فيما يخص الوضع في اليمن".

وقال إن علاقة تاريخية تربط السعودية بالولايات المتحدة، "تعاملنا بشكل ممتاز مع إدارات من الجمهوريين والديمقراطيين.. وعلاقتنا مع أميركا علاقة مؤسسات ومصالحنا المشتركة لم تتغير".

وكانت تقارير إعلامية أمريكية توقعت "علاقة متوترة" بين السعودية وإدارة بايدن، بعد 4 سنوات منح فيها الرئيس السابق دونالد ترامب الرياض كل الدعم.

ووعد بايدن، خلال حملته الانتخابية، بإعادة تقييم العلاقة مع الرياض ومحاسبتها على جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصليتها بإسطنبول في العام 2018.

ويقول مراقبون إن المملكة تشعر بقلق من احتمال أن تتراجع إدارة بايدن عن العقوبات ضد إيران وتعود للاتفاق النووي الذي انسحب منه ترامب، وتحد من مبيعات الأسلحة للرياض وتحاسبها على مسألة الحقوق.

*الاتفاق مع ايران

وفي هذا الصدد، قال بن فرحان، في تصريحاته لقناة "العربية" "سنتشاور مع الولايات المتحدة بخصوص الاتفاق مع إيران؛ ليكون ذا أساس قوي".

ولفت إلى أن الدول الأوروبية تتفهم أن الاتفاق السابق مع طهران يحوي نواقص، في إشارة إلى عدم شموله برنامج طهران للصواريخ الباليستية.

وقال: "ضعف اتفاقيات سابقة مع إيران سببه عدم التنسيق مع دول المنطقة، وعلى النظام الإيراني أن يغير أفكاره ويركز على رخاء شعبه".

وتابع: "يدنا ممدودة للسلام مع إيران لكنها لا تلتزم باتفاقياتها"، مؤكداً أن دعوات إيران للحوار تهدف للتسويف والهروب من أزماتها.

والثلاثاء، رحب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بدعوة قطر لحوار شامل في المنطقة بين طهران ودول الخليج.

وأضاف عبر تويتر: "أكدنا باستمرار أن حل تحدياتنا يكمن في التعاون لتشكيل منطقة قوية بشكل مشترك، منطقة سلمية ومستقرة ومزدهرة وخالية من الهيمنة العالمية أو الإقليمية".

* السفارة السعودية بالدوحة

وحول إعادة العلاقات الدبلوماسية مع قطر، قال بن فرحان إن "إعادة فتح السفارة السعودية في الدوحة سيجري خلال أيام، وهناك فريق فني سعودي يعمل على ذلك".

وأكد أن "جميع الدول الأربعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) متفقة على أهمية المصالحة مع قطر".

وأشار إلى أن "اتفاق (قمة) العلا (الخليجية) يضع الأساس لحل جميع المشاكل العالقة (بين دول الخليج)، ونثق في أن جميع من وقع على اتفاق العلا لديه النية لتنفيذه".

وفي 5 يناير/كانون الثاني الجاري، عقدت قمة دول مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا بالسعدية، بمشاركة أمير قطر تميم بن حمد، وأسفرت عن توقيع اتفاقا للمصالحة الخليجية.

وفرضت السعودية والبحرين والإمارات ومصر، في يونيو/حزيران 2017، حصارا بريا وبحريا وجويا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الأخيرة، آنذاك، واعتبرته "محاولة للنيل من سيادتها".