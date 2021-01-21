اندلاع حريق في أكبر مصنع للقاحات في العالم

الخميس 21 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قتل خمسة أشخاص في حريق اندلع في أحد مباني أكبر مصنع اللقاحات في العالم بغرب الهند، الخميس 21 يناير/كانون الثاني 2021، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن مسؤولين محليين.

إذ قال رئيس بلدية مدينة بوني مورليدهار موهول للصحفيين "قتل خمسة أشخاص إثر الحريق الذي اندلع في "سيروم انستيتيوت أوف إنديا".

بينما عثر عمال الإنقاذ على خمس جثث في المبنى الذي لا يزال قيد الإنشاء، بعدما تمت السيطرة على الحريق كما أفادت تقارير إعلامية، لكن الشركة أكدت أن إنتاج اللقاحات ضد وباء فيروس كورونا لم يتأثر.

من جهته قال أدار بوناوالا، الرئيس التنفيذي ومدير الشركة، في تغريدة "نحن حزينون جداً ونقدم أحر تعازينا إلى عائلات الأشخاص الذين توفوا"، بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.

كانت لقطات بثتها القنوات التلفزيونية الهندية أظهرت سحابة ضخمة من الدخان الرمادي فوق موقع المعهد في بوني (غرب)، حيث يتم حالياً إنتاج ملايين الجرعات من لقاح "كوفيشيلد" الذي طورته شركة مختبرات "أسترازينيكا" وجامعة أوكسفورد، لمكافحة كوفيد-19.

حريق مصنع اللقاحات لم يؤثر على إنتاج لقاح كورونا

لكن القنوات أوضحت أن الحريق اندلع في موقع قيد الإنشاء بعيد عن منشآت إنتاج اللقاحات.

كما قال مصدر في "سيروم انستيتيوت أوف إنديا" لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "منشأة إنتاج اللقاح لم تتأثر، ولن يؤثر ذلك على الإنتاج"، موضحاً أن الحريق "اندلع في مصنع جديد قيد الإنشاء".

إذ تعتبر الهند ثاني دولة أكثر تضرراً بالوباء بعد الولايات المتحدة، مع أكثر من 10 ملايين إصابة، رغم أن معدل الوفيات فيها من بين الأدنى في العالم.

في مطلع يناير/كانون الثاني تمت الموافقة بشكل طارئ على لقاحي إسترازينيكا الذي طورته جامعة أكسفورد، وينتجه "سيروم انستيتيوت أوف إنديا"، وكوفاكسين الذي تصنعه شركة بهارات بيوتيك المحلية.

أطلقت الهند السبت الماضي واحدة من أكبر حملات التلقيح في العالم، بهدف تطعيم ما يصل إلى 300 مليون شخص بحلول يوليو/تموز