"بايدن" يتوعد موظفي البيت الأبيض بالطرد فورا إذا اقدموا على فعل هذا الأمر قوات ”الشرعية“ تقترب من أسوار ”حزم الجوف“ بعد تقدمها من محورين واحدة من الثروات المهدورة في اليمن.. الكشف عن ثروة صناعية هائلة تقدر بنحو 2 بليون متر مكعب تكنتزها ”ثقبان“ الماجستير بامتياز للباحث ”أحمد نسر“ ماذا ينتظر جماعة الحوثي وقياداتها وأفرادها وما سيترتب عليه القرار الأمريكي؟ أسعار صرف الدولار والسعودي مقابل الريال اليمني والفارق بين عدن وصنعاء بايدن يتحدث عن الرسالة السرية التي تركها ترمب في مكتبه ترمب أخذ الحقيبة النووية الشهيرة معه.. ما مصيرها وكيف تم ابطالها؟ في تمرد صريح على السعودية.. الانتقالي ينفذ انقلابا جديدا في عدن ويصدر قرارات عسكرية سمراء خطفت الأضواء في حفل تنصيب بايدن.. فمن هي؟
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه لن يتسامح في حال إهانة أي موظف في البيت الأبيض لزميله وسيتم طرده فورا من العمل.
وأكد بايدن خلال حفل أداء اليمين لموظفي البيت الأبيض، "لا أمزح عندما أقول هذا.. إذا سمعت أنكم تعاملون زميلا آخر بقلة احترام، سأطردكم على الفور".
وتابع: "على الفور لا استثناءات أو تحفظات، الجميع، يحق للجميع أن يعامل بكرامة واحترام"، بحسب "سي أن أن".
وأضاف: "كان هذا مفقودا بشكل كبير خلال السنوات الأربع الماضية (في إشارة إلى فترة سلفه دونالد ترامب"، وأكمل "لكن أنا واثق من أن لديكم القدرة على القيام بذلك".
وقال الرئيس الجديد في يومه الأول بالبيت الأبيض: "لدينا الكثير لنفعله، أعرفكم، أعرف قلبكم، وتفانيكم، والتزامكم تجاه هذه الأمة، وأعلم أنه يمكنكم القيام بذلك".
وأضاف: "سيحكم علينا ما إذا كنا قد استعدنا النزاهة والكفاءة لهذه الحكومة أم لا".
وتابع: "سنفعل ذلك من خلال القيادة بقيم أمريكية أساسية وحدة، التواضع والثقة والزمالة والتنوع والكفاءة والأسرة".
وقال بايدن: "احتاج مساعدتكم بشدة، آخر شيء سأقوله، سأرتكب أخطاء. عندما ارتكبها، سأعترف بذلك وسأخبركم، سأحتاج إلى عونكم لمساعدتي في تصحيحها".
وأضاف: "لن نهرب.. سوف نتحمل المسؤولية هذا ما نفعله نحن. هذا ما تفعلونه هذا ما فعله الكثير منكم طوال مسيرته المهنية وأتوقع منكم أن تفعلوا ذلك مرة أخرى".