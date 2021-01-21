قوات ”الشرعية“ تقترب من أسوار ”حزم الجوف“ بعد تقدمها من محورين

الخميس 21 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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اقتربت قوات الجيش الوطني والقبائل، مسنودين بالتحالف العربي، من أسوار مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف (شمال اليمن)، بعد تقدمها عبر جهتين نحو المدينة الاستراتيجية.

مصادر ميدانية، قالت ان قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، مسنودين بالتحالف العربي، واصلت تقدمها باتجاه مدينة الحزم من جهتين، مؤكدة استمرار المعارك في محاور عدة بمحيط مديرية الحزم.

وذكرت المصادر أن المعارك تقترب كثيراً من أسوار المدينة، وسط انهيار مواقع الحوثيين، رغم تحويلها المدينة إلى ثكنة لعناصرها المسلحة، وقامت بتفخيخ المباني الحكومية والطرقات والأحياء السكنية، فضلاً عن تحويل مدارس المدينة إلى مخازن أسلحة وورش لتصنيع الألغام والمتفجرات، وتركيب الطائرات المسيرة وقواعد إطلاقها.

وتقدمت قوات الجيش والقبائل نحو الحزم عبر جبهتي الجدافر والأقشع، مع استمرار المعارك في جبهات بئر المرازيق ووادي الخب، فيما ساندت مقاتلات التحالف التقدمات الأخيرة من خلال شنها سلسلة من الغارات على تحركات حوثية في محيط الحزم، وأخرى في مناطق متفرقة من الجوف، وتمكنت من تدمير ثلاث آليات قتالية حوثية.