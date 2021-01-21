الماجستير بامتياز للباحث ”أحمد نسر“

الخميس 21 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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حصل الباحث أحمد محمد عبدالرزاق نسر، على درجة الماجستير بامتياز من كلية التربية بجامعة حضرموت، عن رسالته الموسومة بـ " الصورة الشعرية في شعر فيصل البريهي " (دراسة تحليلية نقدية)

تكونت لجنة المناقشة من أ.د/ علي يوسف عاتي رئيساً ومناقشاً خارجياً وأ.د / عبد الكريم حسين رعدان عضواً ومشرفاً علمياً و أ.د / أمين عبدالله اليزيدي عضواً ومناقشاً داخلياً.

وأشادت اللجنة بمضمون الرسالة وبمحتواها وما توصلت اليه من نتائج وتوصيات بحثية مثنية على الجهود العلمية التي بذلها الباحث "نسر" خلال إنجاز رسالته.

وقدم الباحث نسر في رسالته عرضاً موجزاً من سيرة الشاعر البريهي وآثاره الأدبية، وجزءاً من مسيرته ودواوينه الشعرية وتطرق الى ثقافته التي استقى منها صوره، بوصفها منابع وروافد لتكوين بُنية الصورة الشعرية لديه.

وتناولت الدراسة أنماط الصورة الشعرية في شعر البريهي وبيان مزايا خطابه الشعري لديه واستعرضت أبرز عناصر الصورة الشعرية التقليدية في شعره ابتداء بالصورة البيانية كالتشبيه، والاستعارة، والكناية، والرمز مروراً بالصورة الحسية، كالشمية والذوقية واللونية ثم الصورة التجريدية، وصولا الى الصورة الرومانسية والصورة الحداثية في شعره.