ماذا ينتظر جماعة الحوثي وقياداتها وأفرادها وما سيترتب عليه القرار الأمريكي؟

الخميس 21 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 1167

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أحمد عوض بن مبارك، أن التصنيف الأمريكي لمليشيا الحوثي 'منظمة إرهابية' سيترتب عليه ملاحقات لقيادات وأفراد المليشيا دوليا.

وأوضح بن مبارك أن حزمة عقوبات تنتظر المليشيا على الجرائم التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها ضد المدنيين العزل، والتي لا تسقط بالتقادم، حسب تعبيره.

ولفت إلى أن إرهاب مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها تجاوز الحد، وأصبح يمثل كارثة إنسانية.

وقال بن مبارك، في حوار مع موقع الجيش، إن وزارة الخارجية كان لها دور فعال في الدفع لتصنيف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية".

وأوضح أن الاستهداف الإجرامي لمطار عدن أثبت أن الجميع مستهدف وأن الخيار الوحيد هو التوحد واستيعاب كافة المكونات لمواجهة التهديد الأساسي، والعمل على استكمال استعادة الدولة.

ولفت وزير الخارجية إلى أن أعضاء الحكومة الحالية متفاهمون على أهمية الدفع بملفات التحدي المختلفة، إلى الأمام وتحقيق إنجازات ملموسة، مؤكدا أن مليشيا الحوثي تثبت للعالم أنها تمارس إرهاباً متطوراً باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة ذات تقنية عالية الدقة تتشابه مع تقنيات سابقة.

وأوضح أن ذلك يؤكد ضلوع إيران في رفدها بالخبرات البشرية والمعلوماتية والمادية، لتنفيذ مشروعها التخريبي في اليمن.