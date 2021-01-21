ماذا ينتظر جماعة الحوثي وقياداتها وأفرادها وما سيترتب عليه القرار الأمريكي؟ أسعار صرف الدولار والسعودي مقابل الريال اليمني والفارق بين عدن وصنعاء بايدن يتحدث عن الرسالة السرية التي تركها ترمب في مكتبه ترمب أخذ الحقيبة النووية الشهيرة معه.. ما مصيرها وكيف تم ابطالها؟ في تمرد آخر على السعودية.. الانتقالي ينفذ انقلابا جديدا ويصدر قرارات عسكرية سمراء خطفت الأضواء في حفل تنصيب بايدن.. فمن هي؟ حكومة اليمن تواجه غريفيث الرافض لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية وتبلغه بموقفها الصارم هجوم انتحاري مزدوج يهز عاصمة دولة عربية والضحايا بالعشرات.. شاهد صور مروعة السعودية تحصد أعلى رقما قياسياً في أكبر مورد نفط الخام للصين رونالدو ينتزع لقباً تاريخياً أحتكره لاعب أخر طوال 65 سنة
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الخميس..
*في صنعاء
الدولار
شراء 593
بيع 596
السعودي
شراء 156.50
بيع 157
*في عدن
الدولار
شراء 813
بيع 818
السعودي
شراء 214
بيع 215