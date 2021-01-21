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أسعار صرف الدولار والسعودي مقابل الريال اليمني والفارق بين عدن وصنعاء

الخميس 21 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الخميس..

*في صنعاء 

الدولار

 شراء 593

بيع 596

السعودي

شراء 156.50

بيع 157

 

*في عدن

الدولار

 شراء 813

بيع 818

السعودي

شراء 214

بيع 215

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