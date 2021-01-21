في تمرد آخر على السعودية.. الانتقالي ينفذ انقلابا جديدا ويصدر قرارات عسكرية

الخميس 21 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-عدن

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في انقلاب جديد على السعودية واتفاق الرياض؛أعلن مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً إنشاء قوة أمنية جديدة في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت وسائل إعلام تابعة للمجلس، إن قيادة قوات الدعم والإسناد والأحزمة الأمنية الجنوبية قررت تعيين قائد وأركان لقوات جديدة بمسمى "طوق عدن"، والتي ستتبع الحزام الأمني.

وقضى القرار، الذي صدر عن قائد قوات الدعم والإسناد العميد محسن الوالي بتكليف المقدم ناجي اليهري قائدا لحزام طوق عدن، كما قضى بتعيين الرائد محمد يسلم الصبيحي رئيسا لأركان تلك القوات.

ووفقا لمصادر مطلعة، فقد تولى اليهري سابقاً قيادة نقطة العلم المدخل الشرقي لعدن، برفقة الصبيحي.

يأتي ذلك في حين كان من المفترض أن تدمج قوات الانتقالي ضمن وزارتي الداخلية والدفاع وفقاً لمقتضيات تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض الذي رعته السعودية.