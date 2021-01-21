السعودية تحصد أعلى رقما قياسياً في أكبر مورد نفط الخام للصين

الخميس 21 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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‏ كشفت الإدارة العامة للجمارك الصينية أن السعودية احتفظت بمكانتها كأكبر مورد للنفط الخام للصين خلال عام 2020، متفوقة على روسيا.

وتعد الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، إذ ارتفعت مشترياتها 7.3% على أساس سنوي إلى 542.4 مليون طن من الخام أو 10.85 مليون برميل يومياً خلال عام 2020، وذلك على الرغم من جائحة فايروس كورونا.

وارتفعت شحنات النفط السعودية «أكبر مصدر للنفط في العالم» إلى الصين 1.9% على أساس سنوي عند 84.92 مليون طن أو 1.69 مليون برميل يومياً، ويعد هذا الارتفاع بفارق طفيف عن روسيا التي جاءت في المركز الثاني، إذ ارتفعت شحناتها 7.6% عن عام 2019 لتسجل 83.57 مليون طن أو 1.67 مليون برميل يومياً.

وصعدت واردات الصين من الولايات المتحدة 3 أمثالها مقارنة مع عام 2019، ليصل إجماليها إلى 19.76 مليون طن أو 394 ألف برميل يومياً.

وجاءت السعودية في المقدمة، رغم تراجع إمداداتها بنسبة 0.8% خلال شهر ديسمبر على أساس سنوي إلى 6.94 مليون طن، وانخفاض شحنات روسيا 15.7% عند 6.2 مليون طن