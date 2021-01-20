الامارات تستخدم وزراء ”الانتقالي“ في الحكومة لتعطيل ميناء ”قنا“ وسلطات شبوة تحذر من أي ”تصرف أحمق“ يمس الميناء وتتوعد بـ”رد قاس ومؤلم“

الأربعاء 20 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أكد مصدر مسؤول بالسلطة المحلية في محافظة شبوة (شرقي اليمن)، أن ميناء "قنا" سيكون خاضعًا لسيادة الدولة كأول ميناء متحرر من الوصاية الأجنبية، محذرا من اي ”تصرف أحمق يستهدف الميناء“.

وقال المصدر في بيان صحفي، إن "ميناء قنا هو الوحيد الذي لا يتواجد فيه الإماراتيون ولا يتحكمون به وخاضع بالكامل لسيادة الدولة".

وحذر المصدر من أي تصرف أحمق لاستهداف الميناء قائلا: "أي تصرف أحمق من أي جهة تستغل منصبها لاستهداف ميناء قنا سيكون الرد مؤلماً وقاسياً".

وأوضح المصدر، أن "افتتاح ميناء قنا كان بموجب قرار مجلس الوزراء وتوجيهات الرئيس هادي".

وأشار إلى أن "من كانوا يعرقلون وصول الوقود عندما كانوا متمردين، يريدون تعطيل عمل ميناء قنا من داخل الحكومة"، في اشارة الى سعي المجلس الانتقالي عبر وزرائه في الحكومة لتعطيل الميناء.

ولفت إلى أن "هناك من يحاول عرقلة عمل ميناء قنا وإيقاف تصاريح دخول السفن".

وافتتح محافظ شبوة، محمد بن عديو، الأربعاء 13 يناير الجاري، المرحلة الأولى من مشروع ميناء قنا النفطي والتجاري الواقع على ساحل البحر العربي بمنطقة بئر علي في مديرية رضوم الساحلية جنوبي اليمن.

وأوضح محافظ شبوة خلال الافتتاح، أن بداية تشغيل ميناء قنا في مرحلته الأولى لتوفير المشتقات النفطية سيضع حدا لمعاناة كبيرة واجهها المواطن في توفير المشتقات النفطية في المحافظة، وايضا توفير مادة الديزل لتشغيل محطة توليد الكهرباء.

وأثار تدشين المحافظ للميناء واستقباله أول شحنة نفط، استياء الوزراء المحسوبين على المجلس الانتقالي ودفع وزير النقل عبدالسلام حميد لمقاطعة اجتماع عقده رئيس الوزراء، يوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن وضم الوزراء ومسؤولي الهيئات المعنية بالإشراف على عمل المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وكانت وسائل إعلام محلية ونشطاء موالون للإمارات قد شنوا حملة لمهاجمة محافظ شبوة على خلفية افتتاحه الميناء الخميس الماضي.

وحاول "الانتقالي" مدفوعاً من الإمارات اصدار أوامر من الحكومة لعرقلة وصول الباخرة الثالثة إلى الميناء لكنه فشل.

وتحاول الإمارات عبر "الانتقالي" إيقاف استيراد المشتقات النفطية عبر الميناء الجديد الواقع خارج سيطرة قواتهم التي تتحكم في ميناء عدن وتغلق منشأة بلحاف الغازية ومطار الريان في حضرموت، لكن الرئيس هادي أمر بتشغيله.