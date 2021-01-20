إعلان عقوبة ميسي بعد طرده من نهائي كأس السوبر

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أعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم عقوبة الإيقاف لمباراتين في حق اللاعب ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة.
وتعني العقوبة أن اللاعب البارز سيغيب عن المواجهتين المقبلتين لبرشلونة أمام "كورنيا" في كأس الملك و"إلتشي" في الدوري.
وبذلك ستكون عودة ليونيل أمام فريق أتلتيك بيلباو في "الكامب نو" يوم 31 يناير.
وتعرض قائد برشلونة للطرد، خلال مباراة فريقه أمام أتليتك بيلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني، بعد ضربه لمدافع الخصم دون كرة.
يشار إلى أن الطرد وقع في الدقيقة 119، حيث كانت النتيجة تشير إلى تقدم بيلباو 2/3، وقام ميسي بعمل تمريرة بينية إلى هجوم "البارسا"، وحاول مدافع بيلباو إيقافه، ما دعا النجم الأرجنتيني لضربه دون كرة.
وبعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو طُرد ميسي وأُشهر الكرت الأحمر في وجهه.
وتوج "أتلتيك بيلباو" بلقب بطل كأس السوبر الإسباني لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بتغلبه على برشلونة بنتيجة 3-2 بعد التمديد في النهائي الذي جمعهما الأحد الماضي.
وميسي هو لاعب كرة قدم أرجنتيني، يلعب مهاجماً وقائداً لكل من نادي برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، وغالباً ما يُعتبر أفضل لاعب في العالم، ويعتبره الكثيرون من بين أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم.
وقد فاز ميسي بست جوائز من الكرة الذهبية، وهو صاحب الرقم القياسي بستة أحذية ذهبية أوروبية، حيث قضى كامل مسيرته الاحترافية مع برشلونة، وفاز بـ33 لقباً مع النادي، من بينها عشرة ألقاب في الدوري الإسباني، وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وستة ألقاب في كأس الملك.