حقيقة استئناف مصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر

الأربعاء 20 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - فريق التحرير

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أعلنت الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، الاتفاق مع قطر على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد نحو أسبوعين من اتفاق المصالحة الخليجية وإنهاء الأزمة التي اندلعت منتصف 2017.

وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن تلك الخطوات تأتي في سياق "الخطوات التنفيذية في إطار تنفيذ الالتزامات المتبادلة الواردة ببيان العُلا".

وأكد البيان "أن دولة قطر ومصر تبادلتا مذكرتين رسميتين، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما".

وجاء هذا الإعلان بعد يومين من إقلاع أول رحلة جوية تربط بين قطر ومصر، يوم الاثنين الماضي، بعد ثلاث سنوات ونصف من القطيعة.

وأعلنت وزارة الطيران المدني المصرية إعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطري في الدقيقة الأولى ليوم الثلاثاء 12 يناير، وذلك بعد قرار إغلاق المجال الجوي الذي استمر قرابة 3 سنوات ونصف السنة.

وقالت شركة "الخطوط الجوية القطرية"، في بيان نشرته عبر "تويتر"، إنها ستعيد تسيير الرحلات الجوية إلى مصر؛ لتبدأ بالقاهرة اعتباراً من 18 يناير، وتليها الإسكندرية في الـ25 من الشهر ذاته.

وكان وزير المالية القطري علي العمادي وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، في الـ5 من يناير الجاري، على رأس وفد بطائرة خاصة من الدوحة في زيارة تستغرق ساعات عدة.

وتأتي هذه الخطوات بعد إعلان السعودية والإمارات والبحرين فتح كافة الحدود البحرية والجوية والبرية مع قطر، عقب انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي بمدينة العلا السعودية.

ونتج عن قمة العُلا توقيع اتفاق مصالحة أنهى إغلاقاً فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر منذ يونيو 2017.