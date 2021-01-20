الأربعاء 20 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - فريق التحرير

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بدأت في واشنطن أجواء حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن رئيساً لأمريكا، وذلك بحضور الكثير من الشخصيات الأمريكية، وبحضور مايك بنس نائب دونالد ترامب، وباراك أوباما الرئيس الأسبق، وزوجته ميشيل أوباما.

في المقابل، وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء 20 يناير/كانون الثاني 2021، إلى واشنطن، قبل فعاليات التنصيب، وذلك وسط تشديد كبير للإجراءات الأمنية، وفور وصوله شارك مع نائبته كامالا هاريس في حفل عند نصب تذكاري خُصص لتكريم ضحايا فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

بالإضافة إلى ذلك، يحضر حفل التنصيب الرئيس الأسبق بيل كلينتون، وزوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

في حين ستلقي إيمي كلوبوتشار، عضو مجلس الشيوخ خطابَ الترحيب، ثم يلقي روي بلانت، رئيس لجنة الكونغرس المشتركة لمراسم التنصيب كلمتَه، ثم يُتلى دعاء كنسي. بعد ذلك تَعزف البحرية الشعار الوطني الثلاثي، وتؤدي الفنانة ليدي غاغا النشيد الوطني.

وكان ترامب قد غادر الأربعاء البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، بعد انتهاء فترته الرئاسية. حيث توجه ترامب على متن مروحية "المارين وان" إلى قاعدة أندروز بضواحي ولاية ماريلاند، لحضور مراسم وداع عسكرية تعلن انتهاء فترة حكمه، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

ومن المقرر أن يلقي ترامب كلمة خلال مشاركته في المراسم، التي تأتي قبل ساعات من حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

في حين يغادر ترامب قاعدة أندروز الجوية متجهاً فيما بعد إلى فلوريدا، حيث مقر إقامته بعد مغادرته منصب رئيس الولايات المتحدة.

يشار أن ترامب لن يحضر حفل تنصيب بايدن، في واقعة هي الأولى منذ نحو نصف قرن، بأن يرفض رئيس سابق للولايات المتحدة حضور حفل تنصيب خليفته.