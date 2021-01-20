صغير بن عزيز: سيكون لنا شرف القضاء على الحوثيين وتخليصكم من شرورها وبشائر النصر تلوح في الأفق

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أكد رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الركن صغير بن عزيز، أن مليشيا الحوثي ”حركة إرهابية بفطرتها، وسيكون لأبطال القوات المسلحة وأحرار الشعب اليمني شرف القضاء عليها وتخليص اليمن والعالم العربي والإسلامي من شرورها“.
جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم، خلال حفل تدشين العام التدريبي والعملياتي والمعنوي الجديد 2021م في اللواء 203 مشاة -ميكا، بحضور قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابه، وقائد اللواء 203 العميد محمد العسودي، وعدد من القيادات العسكرية بالمنطقة.
وقال ”بن عزيز“ أن ”الحركة الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران خاسرة ومنبوذة ومعروفه كما عرفها أبطال الجيش وكل الأحرار منذ البداية أنها حركة إرهابية لا تريد لليمن واليمنيين إلا الموت والتدمير والتشريد”.
وذكر إن “العالم الآن يساند ويوافق الشعب اليمني وقواته المسلحة الرأي بأن هذه الجماعة الحوثية حركة إرهابية تنفق من قوت اليمنيين مئات الملايين من أجل أحياء ذكرى الإرهابي قاسم سليماني فيما اليمنيين يموتون جوعاً”.
وأضاف: “ماذا يعني الإرهابي قاسم سليماني لليمن حتى تحيي مليشيا الحوثي الإرهابية ذكرى مقتله، رغم أن العالم أجمع يعرف أنه إرهابي ومن الدرجة الأولى”، مؤكداً بأن النصر على هذه المليشيا أصبح قريبًا وأن بشائره تلوح في الأفق.