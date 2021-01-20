المملكة تمنح اللقطاء الجنسية السعودية وجدل واسع حول حقوقهم

الأربعاء 20 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-ارم نيوز

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أثارت هيئة حقوق الإنسان في السعودية، الأربعاء، جدلاً واسعاً بين مواطني المملكة، بعدما اعتبرت أن منح الجنسية السعودية للأطفال اللقطاء يعد حقاً قانونياً لهم، في قضية تتباين آراء السعوديين بشأنها.

وأقرت المملكة قبل أشهر تعديلات جديدة على لائحة الأحوال المدنية، تضمنت تعديل البنود الخاصة بمنح الجنسية السعودية للأطفال مجهولي الأبوين الذين يُطلق عليهم اسم ”اللقطاء“ أيضاً، حيث حددت تلك التعديلات آلية تسجيلهم في السجلات المدنية وحصولهم على بطاقة الأحوال الشخصية.

وقالت هيئة حقوق الإنسان الحكومية، عبر تويتر، إن ”من حق الطفل المولود داخل المملكة لأبوين مجهولين الحصول على الجنسية السعودية“.

وتداولت وسائل الإعلام المحلية، والحسابات الإخبارية في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، تغريدة هيئة حقوق الإنسان تلك على نطاق واسع، ما أثار ردود فعل وتعليقات عكست التباين في مواقف السعوديين من الأطفال اللقطاء.

ويقول مدونون سعوديون في تويتر إن من حق الرضيع الذي يتخلى عنه أبواه ويرميانه على الطريق الحصول على الجنسية السعودية، كتعويض عن النقص الذي سيرافقه طوال حياته من دون والديه، وبحيث يستطيع أن يكبر ويدرس ويبني لنفسه مستقبلاً.

لكن عددا آخر من السعوديين يرون في القرار تشجيعاً لمن ينجبون أطفالاً غير شرعيين على رميهم قرب المساجد أو الحدائق العامة أو على الطرقات، طالما أن هناك مراكز رعاية حكومية تنتظرهم بجانب منحهم اسماً وكنية وجنسية.

فيما يطالب فريق ثالث بأن يتم منح الجنسية السعودية لشرائح أخرى من السكان، كونهم أحق من اللقطاء، على حد قول أصحاب تلك المطالب، مثل أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب.

ولدى المملكة مراكز رعاية حكومية خاصة باستقبال اللقطاء، حيث تتم تنشئتهم فيها وتوفير كل متطلبات الحياة والتعليم والصحة لهم، فيما يحق للأسر تبني أي من أولئك اللقطاء بشرط أن يظل اللقيط محتفظاً باسمه وكنيته التي اكتسبها من وكالة الأحوال المدنية.

ونصت أحدث تعديلات على لائحة الأحوال المدنية، فيما يخص اللقطاء، على أنه ”يتم التبليغ عن اللقيط داخل المملكة عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة، وتسجيله في السجل المدني.

وتتضمن التعديلات أيضاً أن يتم إرفاق نتائج تحليل الحمض النووي لمجهولي الأبوين، إذا كانت الولادة خارج المستشفى او المنشآت الصحية المعتمدة.

وينص نظام الجنسية السعودي على أنه ”يكون سعودياً من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له، أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم يثبت العكس“.

ويحصل اللقيط في السعودية، من قبل لجنة تسمية مجهولي الأبوين، على تاريخ ميلاد عبر تقرير طبي يقدر موعد ولادته، ويتم اختيار اسم رباعي له في شهادة الميلاد من قبل اللجنة والتحقق من عدم تكرار الأسماء الرباعية.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فإن أحدث تعديلات على لائحة الأحوال المدنية تضمنت أن تمتنع وزارة الموارد البشرية عن إطلاق لفظ لقيط وتستعيض عنه بلقب (مجهولي الأبوين) أو ذوي الظروف الخاصة، بجانب تدوين اسم ثلاثي لوالدته.

وتمنع تلك اللائحة تسمية مجهولي الأبوين بألقاب تلحقهم بقبائل، ويكتفى بتسميتهم بأسماء رباعية مناسبة من الأسماء الدارجة في المجتمع.

ويعيش في السعودية بجانب مواطنيها، الذين يتجاوز عددهم العشرين مليون نسمة، قرابة 13 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات، بينما تشهد البلاد بين فترة وأخرى حوادث يتم فيها العثور على أطفال رضع حديثي الولادة، دون أن تتوفر إحصائية رسمية لعددهم كل عام.