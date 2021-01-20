وفاة واحد من أبرز وجوه قناة الجزيرة والحزن يخيم على كافة عامليها

الامارات تستخدم وزراء ”الانتقالي“ في الحكومة لتعطيل ميناء ”قنا“ وسلطات شبوة تحذر من أي ”تصرف أحمق“ يمس الميناء وتتوعد بـ”رد قاس ومؤلم“ إعلان عقوبة ميسي بعد طرده من نهائي كأس السوبر الأكبر سناً وثاني رئيس أمريكي "كاثوليكي".. من هو جو بايدن؟ حقيقة استئناف مصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر أبرز ما تحدث به "بايدن" في خطاب التنصيب القيادي الحوثي الذي فر من سجون ”صالح“ بزي امرأة وأصبح الرجل الثاني في الجماعة والأكثر نفوذا فصُنِف كـ”إرهابي دولي“.. فمن هو؟ الكشف عن اخطر تحرك لـ"ترامب"يستهدف النظام السياسي الأمريكي وسط حراسات مشددة.."جو بايدن" يصل حفل التنصيب و"ترامب" يتحرك صوب هذا المكان صغير بن عزيز: سيكون لنا شرف القضاء على الحوثيين وتخليصكم من شرورها وبشائر النصر تلوح في الأفق المملكة تمنح اللقطاء الجنسية السعودية وجدل واسع حول حقوقهم
توقي في العاصمة البريطانية لندن، سامي حداد، مذيع قناة الجزيرة وأحد أبرز وجوهها منذ انطلاقتها في 1995.
واشتهر حداد ببرنامجه “أكثر من رأي” الذي استضاف فيه عدداً من الشخصيات والقادة السياسيين على مدار سنوات عدة.
وأعلنت القناة عبر حسابها في موقع فيسبوك “الجزيرة فلسطين”: “وفاة الأستاذ الإعلامي الفلسطيني المعروف سامي حداد في لندن.. أحد كبار وجوه قناة الجزيرة الأوائل الذي ارتبط اسمه ببرنامجه الشهير أكثر من رأي.
وتمتد مسيرة حداد في مجال الإعلام لما يناهز نصف قرن، حيث التحق في 1974 بالقسم العربي في إذاعة بي بي سي. وشغل منذ العام 1978 منصب رئيس قسم البرامج الأخبارية السياسية. وفي العام 1994 انتقل إلى بي بي سي الفضائية رئيساً للقسم العربي، ومقدماً للبرنامج الحواري ما وراء الخبر. ومع انطلاقة قناة الجزيرة التحق بفريقها المؤسس في العاصمة القطرية الدوحة، وشغل مناصب عدة.
غاب حداد عن شاشة الجزيرة منذ سنوات، لكنه ظل موظفاً فيها، ومن الكفاءات التي احتفظت بمنصبها وأمضى السنوات الأخيرة من عمره في لندن.
ونعى عدد من وجوه ومذيعي الجزيرة زميلهم الراحل.