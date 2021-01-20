سقطرى.. أهالي ”شوعب“ يرفعون استحداثات عسكرية لمليشيا ”أبو ظبي“ ويتوعدون بـ”انتفاضة“ مناهضة للتواجد العسكري للإمارات

الأربعاء 20 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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شهدت منطقة "شوعب" بمديرية قلنسية غربي محافظة أرخبيل سقطرى، الأربعاء 20 يناير/كانون الثاني، حملة لرفع استحداثات عسكرية تابعة لمليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعومة من الإمارات.

مصادر محلية قالت إن أهالي منطقة شوعب بمديرية قلنسية في سقطرى أزالوا العلامات العسكرية التي رسمتها مليشيا الانتقالي لبناء موقع عسكري في حدودها.

وأعلن الأهالي رفضهم القاطع للبسط المسلح على الأراضي المحمية في مناطقهم وتحويلها إلى ترسانة عسكرية تابعة لأبو ظبي، بحسب المصادر.

كما توعد الأهالي بتفعيل الاحتجاجات المناهضة للتواجد العسكري للإمارات وميليشياتها حتى تعود الدولة إلى كافة مناطق الأرخبيل.

وفي أواخر ديسمبر الماضي، أعلنت مليشيا الإمارات إنشاء موقع عسكري جديد في منطقة "شوعب" غرب سقطرى، بعد أيام من إنشاء مواقع عسكرية في مناطق إستراتيجية شرق وغرب سقطرى.

وفي ديسمبر الماضي، أقدمت مليشيات الانتقالي على تحديد موقع عسكري بالقرب من منطقة شوعب، بعد أيام من إنشاء مواقع عسكرية في مناطق إستراتيجية شرق وغرب سقطرى.

ومنذ 19 يونيو الماضي، تسيطر مليشيات المجلس الانتقالي المدعومة اماراتياً على أرخبيل سقطرى، بعد انقلابها على الدولة بدعم إماراتي وصمت سعودي.