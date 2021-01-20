انهيار الفنان راشد الماجد في المقبرة بعد رحيل والدته

الأربعاء 20 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أظهر مقطع فيديو، انهيار الفنان راشد الماجد أمام مقبرة والدته، حزنا على فراقها.

وبدت في الفيديو، جموع غفيرة تشيع جثمان والدة الفنان راشد الماجد إلى مثواها الأخير في مقبرة المحرق بالبحرين.

وكانت والدة الفنان راشد الماجد توفيت بالأمس بعد صراع مع المرض، فيما تقدم العديد من نجوم الفن والغناء والمشاهير في الوسط العربي، بواجب العزاء إلى " الماجد".