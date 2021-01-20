قطر تفتح أجوائها أمام الطائرات الاماراتية

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قالت شركة "الاتحاد للطيران"، اليوم الأربعاء، إنها ستعاود تسيير رحلات إلى الدوحة، بدءا من 15 فبراير القادم.
وبينت الشركة الإماراتية في بيان أنها ستعاود تسيير رحلات ركاب من أبوظبي إلى الدوحة في قطر بشرط الحصول على الموافقات الحكومية.
وأوضحت أن الخدمة ستعمل يوميا باستخدام طائرات من طراز "إيرباص إيه 320" وبوينغ "787-9 دريملاينر".