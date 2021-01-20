15 أمرا تنفيذيا سيوقع عليها ”بايدن“ تلغي قرارات سابقة لإدارة ”ترمب“ خلال ساعات حكمه الأولى في البيت الأبيض

الأربعاء 20 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 739

على مدى 4 سنوات من حكم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، شهد العالم العديد من الصراعات الناتجة عن قرارات ترامب غير المسبوقة، على الصعيدين الدولي والمحلي.

ومع انقضاء حكمه وتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، الأربعاء، رئيسا للولايات المتحدة، الآمال تتعلق على الإدارة الجديدة لحل هذه الصراعات وتعزيز الاستقرار.

وفي هذا الإطار رصدت "الأناضول" ملامح لسياسات إدارة بايدن الجديدة بشأن القضايا المحلية والدولية.

في البداية، وخلال ساعات الحكم الأولى من البيت الأبيض سيوقع بايدن أكثر من 15 أمرا تنفيذيا تلغي قرارات سابقة لإدارة ترامب، أبرزها تلك المتعلقة ببناء الجدار الحدودي مع المكسيك، وحظر السفر إلى الولايات المتحدة من الدول ذات الغالبية المسلمة، إضافة إلى الانسحاب من منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ.

كما ستشمل القرارات الجديدة لبايدن، سياسات جديدة تتعلق بآليات مكافحة جائحة كورونا في الولايات المتحدة، بعدما أسفرت سياسات ترامب عن جعل بلاده أكثر الدول تضررا من الجائحة.

** شؤون داخلية

سيطلب بايدن استخدام الأقنعة والتباعد الجسدي في جميع المباني الفيدرالية، ومن قبل الموظفين والعاملين في القطاعات الحكومية.

وحسب وكالة "أسوشيتيد برس"، سيحث بايدن جميع الأمريكيين على ارتداء الأقنعة خلال الأيام المائة الأولى من إدارته.

كما سيوجه بايدن الحكومة للانضمام مجددا إلى منظمة الصحة العالمية، التي انسحب منها ترامب في وقت سابق من هذا العام بعد اتهامها بعدم الكفاءة والرضوخ للضغوط الصينية بشأن فيروس كورونا.

وفي السياق، سيوقع بايدن على أوامر تنفيذية لعودة واشنطن إلى اتفاق باريس للمناخ، وفاءً بتعهد الحملة بالعودة إلى ميثاق المناخ العالمي.

كان ترامب، أحد مؤيدي النفط والغاز والفحم، قد أعطى الأولوية الأولى للانسحاب من الجهود العالمية لخفض انبعاثات الوقود الأحفوري الضارة بالمناخ.

وسيستغرق الأمر 30 يوما حتى تعود الولايات المتحدة رسميا إلى الاتفاقية الدولية.

وعلى الصعيد الداخلي أيضا، سينهي بايدن الحظر المفروض على المسافرين المسلمين، والذي فرضه ترامب في يناير/ كانون الثاني 2017، حيث منع رعايا أجانب من 7 دول معظمها ذات غالبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة.

كما سينهى بايدن حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها ترامب على الحدود في فبراير / شباط 2018، بشكل فوري، لتحويل مليارات الدولارات من وزارة الدفاع إلى بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، حسبما نقلت "أسوشيتيد برس".

وسيوقف بناء الجدار الحدودي وبحث سبل إعادة توجيه أموال الجدار.

واستكمالا لقضايا الهجرة والمهاجرين غير النظاميين، سيأمر بايدن حكومته بالعمل على الإبقاء على الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة" المعروف اختصارا باسم " DACA".

ووفر هذا الإجراء الحماية لمئات الآلاف من الأشخاص الذين قدموا إلى البلاد وهم أطفال صغار، من خطر الترحيل منذ تقديمه عام 2012.

كما سيلغى بايدن أحد أوامر ترامب التنفيذية الأولى، والتي أعلن بموجبها أن جميع الأشخاص البالغ عددهم 11 مليون شخص تقريبا ووصلوا إلى البلاد بشكل غير قانوني يعتبرون من أولويات الترحيل.

وستقوم وزارة الأمن الداخلي في إدارة بايدن بمراجعة أولويات التنفيذ.

وتوضح حملة بايدن على موقعها الإلكتروني أن عمليات الترحيل ستركز على الأمن القومي وتهديدات السلامة العامة.