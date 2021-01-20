الكشف عن القائد الجديد للهلال السعودي إلى 2025

الأربعاء 20 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أسدلت إدارة نادي الهلال الستار على قضية تجديد أعمدة الفريق الأول لكرة القدم، الثلاثاء، بتجديد عقد سلمان الفرج، قائد الفريق وبقائه داخل أسوار النادي العاصمي 4 أعوام أخرى مقابل 10 ملايين في العام الواحد، طبقاً لمصادر «الرياضية».

وبالتجديد مع قائد الفريق صاحب الـ(31 عاماً) أنهت الإدارة الهلالية حالة من الترقب والانتظار سادت الجماهير الهلالية بسبب دخول نادي النصر طرفاً لكسب خدمات اللاعب.

وبات الفرج صاحب العقد الأعلى في تاريخ الكرة السعودية، بعد أن قبل بعرض إدارة النادي الأخير، والبالغ 10 ملايين ريال، وقبلها حسم مسيرو النادي التجديد لياسر الشهراني ظهير الفريق.

ودخل الفرج فترة الـ6 أشهر الأخيرة من عقده أواخر شهر ديسمبر الماضي، وتلقى عرضاً رسمياً من نادي النصر عبر أحد الوسطاء، بمبلغ يفوق العرض المقدم له من إدارة ناديه، إلا أنه فضل البقاء مدافعاً عن القميص الأزرق.

وكان الفرج وقع على آخر عقد له مع الأزرق في عام 2017، وذلك لمدة 4 مواسم، ليواصل مسيرته برفقة النادي حتى عام 2021، ويكمل الرحلة حتى موسم 2025.