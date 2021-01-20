وزير الخارجية الأمريكي الجديد ”أنتوني بلينكن“ يزف بشارتين لجماعة الحوثي الانقلابية

الأربعاء 20 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 6212

قال "أنتوني بلينكن"، الذي اختاره الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" لتولي حقيبة الخارجية، إن إدارة "بايدن" ستوقف دعم الحرب في اليمن، متعهدا بمراجعة فورية لقرار ادارة ”ترمب“ تصنيف جماعة الحوثي الانقلابية ”منظمة إرهابية“.

وأضاف "بلينكن"، خلال جلسة المصادقة على تعيينه في منصبه بمجلس الشيوخ: "سنعمل على ذلك (وقف الدعم) على المدى القصير حالما يصبح الرئيس المنتخب رئيسا.. رأينا كيف أصبح اليمن مكانا لأسوأ أزمة إنسانية في العالم".

وأشار إلى أن "الحوثيين يتحملون مسؤولية كبيرة حيال ما يحصل في اليمن، ولكن الحملة والطريقة التي شُرعت بها ساهمت إلى حد كبير في الأوضاع هناك، وعليه فإن دعمنا يجب أن يتوقف".

وأكد "بلينكن"، أنه "سيقترح إعادة النظر فوراً بقرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية لضمان عدم إعاقة وصول المساعدات الإنسانية".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" قد اتّخذت الخطوة في 11 يناير/كانون الثاني الجاري، قبل 9 أيام من تسلّم "بايدن" الرئاسة.

والثلاثاء، توعّدت جماعة الحوثي بالردّ على "أي خطوة عدائية" مع دخول قرار تصنيفها أمريكيا "منظمة ارهابية" حيّز التنفيذ.

ويتوقّع أن يعرقل التصنيف الكثير من التعاملات مع الحوثيين بما فيها التحويلات المالية والدفعات المالية للطواقم الطبية والمواد الغذائية والمحروقات، خوفا من التعرّض للعقوبات الأمريكية.