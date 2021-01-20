عاجل.. ترمب يغادر البيت الأبيض للمرة الأخيرة ويعلن: سنعود بطريقة أو بأخرى

الأربعاء 20 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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غادر الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب اليوم الاربعاء البيت الأبيض للمرة الأخيرة متجها إلى فلوريدا.

ووصل ترمب إلى قاعدة آندروز ليستقل الطائرة متجها إلى فلوريدا مقر اقامته.

وفي كلمة لترمب قبل مغادرة واشنطن إلى مكان إقامته في فلوريدا قال: أتمنى حظا سعيدا للإدارة الجديدة وأعتقد أنها ستحقق نجاحا باهرا

واضاف: سنعود بطريقة أو بأخرى.

واليوم يقام حفل تنصيب الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن وكان ترمب اعلن في وقت سابق عدم حضوره مراسم التنصيب.

وبدأ موكب الرئيس المنتخب جو بايدن فعاليات التنصيب فيما الرئيس المنصرف ترمب غادر واشنطن.