بيان مصري رسمي يعلن عن اتفاق تاريخي بين القاهرة والدوحة

الأربعاء 20 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قررت مصر إعادة استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر التزاماً بمقررات قمة العلا التي انعقدت في السعودية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، اليوم الأربعاء، إنه "اتصالاً بالخطوات التنفيذية في إطار تنفيذ الالتزامات المُتبادلة الواردة ببيان العُلا، تبادلت مصر وقطر مذكرتين رسميتين، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما".

وكانت السلطات المصرية قد قررت تشغيل رحلة يومية بين القاهرة والعاصمة القطرية الدوحة اعتباراً من أول أمس الاثنين، وذلك بعد قرار إعادة الرحلات المباشرة وفتح الأجواء والمطارات المصرية أمام الطائرات القطرية.

وأغلقت مصر أجواءها أمام الطائرات القطرية في 6 يونيو عام 2017 حيث كانت شركة "مصر للطيران" تنظم 3 رحلات أسبوعياً إلى قطر كما كانت قطر تقوم بتسيير 4 رحلات أسبوعية لمصر.