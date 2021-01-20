بعد تصنيفهم رسميا كإرهابيين.. صفعة جديدة للحوثيين من جوجل

الأربعاء 20 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قالت شركة جوجل ، أنها بصدد إدراج اسم جماعة الحوثي(انصار الله) وحركة حسم المصرية، ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية الخاضعة للتحليل والمراقبة، بعد تصنيفهن منظمتين إرهابيتين أجنبيتين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت الشركة في بيان لها نقلته قناة سي إن بي سي الأمريكية أنها تلقت طلبا من وكالة المخابرات الأمريكية بذلك.

وتم مساء امس الثلاثاء إدراج اسم الحوثيين رسمياً في السجل الفيدرالي الأمريكي كمنظمة إرهابية.

وامس وصفت جماعة الحوثي تصنيفها من قبل الولايات المتحدة منظمة إرهابية بـ"الخطوة الغبية والسخيفة"، متوعدة بمواجهة أمريكا وكل خطواتها "العدائية".

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب السياسي للجماعة، تزامناً مع دخول الإعلان الأمريكي حيز التنفيذ.

واعتبر البيان ان إعلان جماعة الحوثي منظمة إرهابية، يعد "تصنيفا أمريكيا للشعب اليمني.. ولا يضيف شيئا سوى أنه يكشف عن العدوانية الأمريكية".

وقال إنه "كان على تلك الإدارة الأمريكية البائسة أن تنشغل بمشاكلها الداخلية".

وأشار إلى أن الخطوة غير مفاجئة فأمريكا "منذ اليوم الأول دعمت كل الحروب والأزمات في بلدنا، وأعلنت الحرب العدوانية من واشنطن وقدمت الدعم اللوجستي والمخابراتي والقنابل المحرمة والغطاء السياسي لاستمرارها، وصولا إلى المشاركة المباشرة ثم حماية القتلة والمجرمين" بحسب البيان.

وقال إن التصنيف يكشف الموقف الأمريكي على حقيقته بأنه العدو الأول بعد عقود من التخفي، ويظهر أن الحرب الدائرة في اليمن "ليست نتاج مشكلة داخلية أو مشكلة مع دولة مجاورة، فقد اتضح من خلال التصنيف الأمريكي أن المشكلة الحقيقية هي في الموقف الأمريكي "وهذه نعمة كبيرة" كما جاء في البيان.

وأضاف: لقد دأب الأمريكيون على تصنيف "كل الأحرار والشرفاء في هذا العالم بدءا من القضية الفلسطينية" حيث استهدفت كل فصائل المقاومة الرافضة للكيان الصهيوني كما فعلت مع الأحرار في لبنان وسوريا والعراق وحتى مع دول أخرى في العالم.

واتهم البيان أمريكا بدعم داعش والقاعدة، وقال "إن الإرهاب الإجرامي هو ما تفعله أمريكا في كل تصرفاتها في المنطقة والعالم من سياسات وحروب ودعمها لداعش والقاعدة".

واعتبر البيان "التصنيف الأمريكي شهادة ناصعة على عدم الانخراط في المشاريع الإجرامية بحق شعوب أمتنا وقضاياها الكبرى"، وشاهد على أن الحوثين مثلوا الى جانب آخرين في الأمة "سدا منيعا أمام الأطماع والمصالح الأمريكية والصهيونية"، مصيفاً أن "أي خطوة عدائية مهما كان نوعها وحجمها إنما تزيدنا وعيا وثباتا على صوابية موقفنا"، وفقا للبيان.

وقال ان الحوثيين يعتبرون "كل الأمريكيين المنخرطين في استهداف الأمة هم الإرهابيون المجرمون" وأنهم "حاضرون لاتخاذ أي خطوة لازمة تجاه أي خطوة عدائية".

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، إعفاء منظمات إغاثية من العقوبات المتعلقة بقرار تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية.

وبحسب وكالة رويترز، فقد شمل الإعفاء من العقوبات المتعلقة باليمن، جماعات الإغاثة والأمم المتحدة والصليب الأحمر وصادرات السلع الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية.

وجاء في الإشعار أن الإعفاء يهدف إلى السماح لجماعات الإغاثة بدعم المشاريع الإنسانية وبناء الديمقراطية والتعليم وحماية البيئة. وفقا للوكالة.

ويجمد تصنيف الحوثيين أي أصول لهم ذات صلة بالولايات المتحدة ويمنع الأمريكيين من التعامل التجاري معهم ويجرم تقديم الدعم أو الموارد للحركة.

ودخل القرار الأمريكي بتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت في وقت سابق ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، وأبدت الأمم المتحدة ودول عدة مخاوف من تأثير سلبي للقرار على أعمال الإغاثة في البلد الذي يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم.