الحكومة السعودية تتحدث عن التصعيد في الحديدة وتهديد حقيقي للأمن الأقليمي والدولي

الأربعاء 20 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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دان مجلس الوزراء السعودي، استمرار المليشيا الحوثية بخرق اتفاق (ستوكهولم)، واتخاذ الحديدة منصة للأعمال العدائية.جاء ذلك خلال جلسة عبر الاتصال المرئي ـبرئاسة الملك سلمان يوم الثلاثاء ، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وبحسب الوكالة "أعرب المجلس عن إدانة المملكة بشدة استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بخرق اتفاق (ستوكهولم)، ومواصلة اتخاذ محافظة الحديدة منصة للأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار (المفخخة)، وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد.

وقال المجلس إن تلك الأعمال تمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي، وتقويضاً للجهود السياسية، مجددا التأكيد على أن المملكة تدفع باتجاه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتدعم الحلول السياسية في كل من اليمن وسوريا وليبيا.