17 أمرا رئاسيا يصدرها بايدن يلغي بها قرارات سابقة لترمب

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أفادت وسائل الإعلام الأميركية، الأربعاء، بأن الرئيس جو بايدن سيصدر اعتبارا من اليوم 17 أمراً رئاسياً للتراجع عن تدابير اتخذها الرئيس دونالد ترمب، وذلك بعد تنصيبه رسمياً الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأميركية، بحسب ما أفاد مستشاروه.
وقالت وسائل الإعلام إن بايدن سيلغي انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية وسيتعهد بعودة الولايات المتحدة الى اتفاق باريس حول المناخ.
كما سيلغي بايدن مرسوم ترمب حول حظر سفر مواطني دول مسلمة الى الولايات المتحدة.
وسيعلق أعمال بناء جدار على حدود المكسيك وتمويله بموازنة من البنتاغون، وهي مسألة أثارت في السنوات الأربع الماضية معارك سياسية وقضائية حادة.