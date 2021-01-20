وزير الإعلام يحذر من نشر الطقوس الخمينية الدخيلة وتفخيخ عقول الأطفال

الأربعاء 20 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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جدد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني التحذير من تبعات ممارسات الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، وقيم التنوع والتعايش المذهبي بين اليمنيين.

وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم أن مشاهد التلقين الطائفي الذي تمارسه ميليشيات الحوثي للأطفال في مناطق سيطرتها تأتي ضمن مخططها لمسخ هوية اليمنيين ونشر الطقوس الخمينية الدخيلة، وتحويل قاعات الدراسة إلى أوكار لتفخيخ عقول الأطفال ومعامل لإنتاج المتطرفين والإرهابيين.

وأشار الوزير الإرياني إلى التهديد الذي تمثلهُ تنشئة جيل كامل على الأفكار الإرهابية المتطرفة وتحويلهم إلى قنبلة موقوتة تهدد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة والعالم.

ووجه الإرياني السؤال للمعترضين على قرار تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية عن موقفهم مما تقوم به الميليشيا الحوثية من تدمير ممنهج لحاضر ومستقبل اليمنيين، ودورهم في وقف هذه الممارسات التي تمثل انتهاكا خطيرا لحقوق ملايين الأطفال وتسخيرهم قرابين لتنفيذ الأجندة الإيرانية