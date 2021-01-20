خسائر للمليشيات الحوثية في كمين محكم بالبيضاء وطيران التحالف يدك آليات عسكريةصخمة في الجوف

الأربعاء 20 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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‏ أعلنت قوات الجيش الوطني، مساء الثلاثاء، سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة ناطع شمالي محافظة البيضاء.

وأفاد الجيش الوطني في بيان، إن كميناً محكماً نفذه أفراد من الجيش الوطني جنوب جبل صوران بجبهة ناطع، أوقع مجموعة من عناصر الميليشيات الحوثية، وأسفر عن مصرع عدد من عناصر الميليشيات الحوثية وجرح آخرين.

أفراد من الجيش اليمني وأضاف بأن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع وتحصينات للميليشيات في جبل البرك جنوب شرق جبل صوران، وأسفر أيضاً عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

إلى ذلك، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، بعدة غارات جوية آليات تابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية في محافظة الجوف.

وشنت مقاتلات التحالف ثلاث غارات جوية استهدفت طقمين وعربة تابعة لميليشيا الحوثي في جبهة دحيضة، شرق الحزم، مركز محافظة الجوف.

وتزامنت الغارات مع اشتباكات عنيفة يخوضها الجيش الوطني ضد عناصر الميليشيات الحوثية، في عدد من جبهات الجوف، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة للميليشيا، بحسب الموقع الرسمي للجيش الوطني