أمريكا تعفي جمعيات الإغاثة من العقوبات على المليشيات الحوثية

بيان مصري رسمي يعلن عن اتفاق تاريخي بين القاهرة والدوحة بعد تصنيفهم رسميا كإرهابيين.. صفعة جديدة للحوثيين من جوجل الحكومة السعودية تتحدث عن التصعيد في الحديدة وتهديد حقيقي للأمن الأقليمي والدولي في يومه الأخير.. ترمب يقرر طرد مهاجرين غير شرعيين ويوجه ضربة خطيرة للصين 17 أمرا رئاسيا يصدرها بايدن يلغي بها قرارات سابقة لترمب وزير الإعلام يحذر من نشر الطقوس الخمينية الدخيلة وتفخيخ عقول الأطفال وزير خارجية قطر يكشف لأول مرة طبيعة العلاقات مع الإمارات المصالحة الخليجية الإدارة الأمريكية الجديدةتوجه أول صفعة لإيران بشأن الإتفاق النووي السودان يقر أول موازنة منذ رفع أسمة عن القائمة السوداء الأمريكية خسائر للمليشيات الحوثية في كمين محكم بالبيضاء وطيران التحالف يدك آليات عسكريةصخمة في الجوف
أعفت الولايات المتحدة جماعات الإغاثة والأمم المتحدة والصليب الأحمر وصادرات السلع الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية من العقوبات المتعلقة بتصنيفها جماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأسبوع الماضي هذه الخطوة ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران، وتسري اعتباراً من اليوم وذلك قبل يوم من خلافة الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، الرئيس الجمهوري دونالد ترمب.
وكتب جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الذي اختاره بايدن، على «تويتر» يوم السبت، قائلاً: «لا بد من محاسبة قادة الحوثيين، لكن تصنيف المنظمة برمتها لن يجلب إلا مزيداً من المعاناة للشعب اليمني، ويعرقل الدبلوماسية الضرورية لإنهاء الحرب».
ويحاول مسؤولو الأمم المتحدة إحياء محادثات السلام لإنهاء الحرب، بينما زاد انهيار الاقتصاد والعملة وجائحة فيروس كورونا من معاناة اليمنيين أيضاً.
ويجمّد تصنيف الحوثيين أي أصول لهم ذات صلة بالولايات المتحدة، ويمنع الأميركيين من التعامل التجاري معهم، ويجرم تقديم الدعم أو الموارد للحركة. وتحثّ الأمم المتحدة الولايات المتحدة على إلغاء التصنيف.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم إن الأنشطة الرسمية للأمم المتحدة ووكالتيها، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ستُعفى من العقوبات المرتبطة بالتصنيف.
كما وافقت على عمل جماعات الإغاثة لدعم المشروعات الإنسانية وبناء الديمقراطية والتعليم وحماية البيئة وصادرات السلع الزراعية والدواء والأجهزة الطبية