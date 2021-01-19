جماعة الحوثي تتوعد أمريكا بالمواجهة بعد إعلان واشنطن رسمياً دخول قرار تصنيفها ”منظمة إرهابية“ حيز التنفيذ

الثلاثاء 19 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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وصفت جماعة الحوثي الانقلابية، الثلاثاء 19 يناير/كانون الثاني، تصنيفها من قبل الولايات المتحدة منظمة إرهابية بـ"الخطوة الغبية والسخيفة"، متوعدة بمواجهة أمريكا وكل خطواتها "العدائية".

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب السياسي للجماعة، تزامناً مع دخول القرار الأمريكي حيز التنفيذ.

واعتبر البيان ان إعلان جماعة الحوثي منظمة إرهابية، يعد "تصنيفا أمريكيا للشعب اليمني.. ولا يضيف شيئا سوى أنه يكشف عن العدوانية الأمريكية".

وقال إنه "كان على تلك الإدارة الأمريكية البائسة أن تنشغل بمشاكلها الداخلية".

وأشار إلى أن الخطوة غير مفاجئة فأمريكا "منذ اليوم الأول دعمت كل الحروب والأزمات في بلدنا، وأعلنت الحرب العدوانية من واشنطن وقدمت الدعم اللوجستي والمخابراتي والقنابل المحرمة والغطاء السياسي لاستمرارها، وصولا إلى المشاركة المباشرة ثم حماية القتلة والمجرمين" بحسب البيان.

وقال إن التصنيف يكشف الموقف الأمريكي على حقيقته بأنه العدو الأول بعد عقود من التخفي، ويظهر أن الحرب الدائرة في اليمن "ليست نتاج مشكلة داخلية أو مشكلة مع دولة مجاورة، فقد اتضح من خلال التصنيف الأمريكي أن المشكلة الحقيقية هي في الموقف الأمريكي "وهذه نعمة كبيرة" كما جاء في البيان.

وأضاف: لقد دأب الأمريكيون على تصنيف "كل الأحرار والشرفاء في هذا العالم بدءا من القضية الفلسطينية" حيث استهدفت كل فصائل المقاومة الرافضة للكيان الصهيوني كما فعلت مع الأحرار في لبنان وسوريا والعراق وحتى مع دول أخرى في العالم.

واتهم البيان أمريكا بدعم داعش والقاعدة، وقال "إن الإرهاب الإجرامي هو ما تفعله أمريكا في كل تصرفاتها في المنطقة والعالم من سياسات وحروب ودعمها لداعش والقاعدة".

واعتبر البيان "التصنيف الأمريكي شهادة ناصعة على عدم الانخراط في المشاريع الإجرامية بحق شعوب أمتنا وقضاياها الكبرى"، وشاهد على أن الحوثين مثلوا الى جانب آخرين في الأمة "سدا منيعا أمام الأطماع والمصالح الأمريكية والصهيونية"، مصيفاً أن "أي خطوة عدائية مهما كان نوعها وحجمها إنما تزيدنا وعيا وثباتا على صوابية موقفنا"، وفقا للبيان.

وقال ان الحوثيين يعتبرون "كل الأمريكيين المنخرطين في استهداف الأمة هم الإرهابيون المجرمون" وأنهم "حاضرون لاتخاذ أي خطوة لازمة تجاه أي خطوة عدائية".

وأعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، رسمياً دخول تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية حيز التنفيذ.

وأعفت الولايات المتحدة منظمات إغاثة متعددة، منها الأمم المتحدة والصليب الأحمر، من العقوبات المتعلقة بالحوثيين في اليمن، وفقاً لإشعار نُشر على موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت اليوم.

وجاء في الإشعار أن الإعفاء من إدراج جماعة الحوثي على القائمة السوداء يهدف إلى السماح لجماعات الإغاثة بدعم المشاريع الإنسانية وبناء الديمقراطية والتعليم وحماية البيئة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت الاثنين 11 يناير الجاري عن تصنيف ميليشيا الحوثي الإيرانية في اليمن على قائمتها السوداء للجماعات الإرهابية.

وجاء قرار واشنطن قبل أيام من انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترامب، ويبدأ تطبيق القرار اليوم الثلاثاء، وهو يهدف إلى تعزيز الردع ضد النشاطات الضارة التي يقوم بها النظام الإيراني.

وتضم القائمة السوداء الأمريكية ثلاثة قياديين حوثيين، زعيمهم عبد الملك الحوثي، وعبدالخالق الحوثي، وعبدالله يحيى الحكيم.