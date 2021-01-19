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ثلاث غارات جوية تقضي على طقمين وعربة تابعة لمليشيا ”الحوثي“

الثلاثاء 19 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - فريق التحرير
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استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية اليوم الثلاثاء بعدة غارات جوية آليات تابعة للمليشيا الحوثية الإرهابية في محافظة الجوف.

 

وذكر موقع الجيش الوطني سبتمبر نت بأن مقاتلات التحالف العربي شنت ثلاث غارات جوية استهدفت طقمين وعربة تابعة لمليشيا الحوثي في جبهة دحيضة، شرق الحزم.

 

وتزامنت الغارات مع اشتباكات عنيفة يخوضها أبطال الجيش ضد عناصر المليشيا الحوثية، في عدد من جبهات الجوف، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة للمليشيا المتمردة.

 
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