ثلاث غارات جوية تقضي على طقمين وعربة تابعة لمليشيا ”الحوثي“

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استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية اليوم الثلاثاء بعدة غارات جوية آليات تابعة للمليشيا الحوثية الإرهابية في محافظة الجوف.
وذكر موقع الجيش الوطني سبتمبر نت بأن مقاتلات التحالف العربي شنت ثلاث غارات جوية استهدفت طقمين وعربة تابعة لمليشيا الحوثي في جبهة دحيضة، شرق الحزم.
وتزامنت الغارات مع اشتباكات عنيفة يخوضها أبطال الجيش ضد عناصر المليشيا الحوثية، في عدد من جبهات الجوف، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة للمليشيا المتمردة.