إعلان جديد من الخزانة الأمريكية بشأن العقوبات المفروضة على المليشيات“ الحوثية”

الثلاثاء 19 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، استثناء الجانب الإنساني والإغاثي من العقوبات المفروضة على المليشيات الحوثية الإرهابية على خلفية تصنيفها "تنظيما إرهابيا"، وذلك عبر إصدار إعفاءات وتراخيص.

وذكرت الخزانة الأمريكية، في بيان على موقعها، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أصدر أربعة تراخيص عامة تشمل الأعمال الرسمية لحكومة الولايات المتحدة والأنشطة الرسمية لبعض المنظمات الدولية وبعض المعاملات لدعم أنشطة المنظمات غير الحكومية في اليمن، بالإضافة إلى المعاملات المتعلقة بتصدير أو إعادة تصدير السلع الزراعية، والأدوية، والأجهزة الطبية، واستبدال الأجزاء والمكونات أو تحديثات البرامج.

وأضافت أن "إصدار التراخيص للمساعدة يهدف إلى تسهيل التدفق المستمر للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك المساعدة المتعلقة بـجائحة "كوفيد-19" وبعض السلع الأساسية الأخرى للشعب اليمني التي كانت محظورة".

وأشارت الخزانة الأمريكية إلى "قيام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتحديث قائمة الأشخاص المحظورين"، مؤكدة "التزام الولايات المتحدة بدعم تقديم المساعدة الإنسانية للشعب اليمني".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم الاثنين 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، أن وزارة الخارجية ستخطر الكونغرس نيتها تصنيف مليشيات الحوثي الإرهابيةمنظمة إرهابية أجنبية، لافتاً إلى أنه سيتم إدراج ثلاثة من قادة الجماعة، هم عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين.