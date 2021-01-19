منظمة التجارة العالمية تكشف عن توقف قطر عن ملاحقة الامارات في المحافل الدولية

الثلاثاء 19 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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علقت قطر نزاعا تجاريا مع الإمارات العربية المتحدة في منظمة التجارة العالمية، حسب وثيقة للمنظمة.

وجاء في الوثيقة التي نشرتها المنظمة "في سياق تسهيل تسوية نهائية ودية للنزاع بين الطرفين، طلبت قطر في 11 يناير 2021 من الهيئة تعليق عملها".

يذكر أن السعودية استضافت يوم 5 يناير الحالي، الدورة 41 لقمة مجلس التعاون الخليجي في العلا برئاسة ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان، وأعلن في ختامها عن إنهاء الخلاف بين قطر وجيرانها.