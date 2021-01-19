الشيخ عائض القرني يرد على منتقدي ضخامة وليمته التي أقامها لضيوفه .. شاهد

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رد الداعية السعودي، عائض القرني، على مقطع فيديو له كان قد أثار الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، أظهره وهو يقيم وليمة ضخمة لعدد من ضيوفه من رجال الأعمال والمشاهير في السعودية.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي أكد ناشروه أنه للداعية القرني وقال فيه: "عدد الذبائح الموجود كان 3 فقط، ولنحو أكثر من 45 شخصا، عكس ما تم تداوله بأن عدد الذبائح كان نحو 7، وبأن عدد الضيوف قليل جدا، موضحا أن المصور كان قد صور أول المجلي، ولم يصور باقي الضيوف والأشخاص الذين حضروا الوليمة".
كما أكد الداعية السعودي أنه "لا يرمي شيئا" من الطعام، مستشهدا بالأولاد والجيران، والفقراء، والمساكين، والسائقين.
وأظهر الفيديو الذي انتشر في وسائل الواصل الاجتماعي أن عائض القرني كان يقف أمام باب غرفة الاستقبال في منزله (المجلس)، ويرحب بضيوفه من رجال الأعمال والمشاهير، "الذين لم يتجاوز عددهم 10 أشخاص، واستضافهم على وليمة ضخمة تضمنت نحو سبع ذبائح على طاولة كبيرة".