فيما شركة النفط تكشف عن توفر مخزون كاف من الوقود.. عدن تعاني أزمة مشتقات نفطية خانقة لليوم الرابع على التوالي (الأسباب)

مصدر يحسم جدل قفز محمد رمضان من برج القاهرة الإعلان عن ظاهرة غريبة تصيب الأرض .. علماء فلك يتحدثون عن التبعات والأسباب جماعة الحوثي تتوعد أمريكا بالمواجهة بعد إعلان واشنطن رسمياً دخول قرار تصنيفها ”منظمة إرهابية“ حيز التنفيذ شابة أمريكية تربك حسابات واشنطن بعد الكشف عن سرقتها حاسوب نانسي بيلوسي وسعيها لبيعه لوكالة تجسس روسية ثلاث غارات جوية تقضي على طقمين وعربة تابعة لمليشيا ”الحوثي“ صدمة مخيفة في صفوف الأطباء والباحثين بخصوص سلالة جديدة لفيروس كورونا السعودية تكشف عن اقتياد عدد من منسوبي وزارة الداخلية في المملكة الى السجون إعلان جديد من الخزانة الأمريكية بشأن العقوبات المفروضة على المليشيات“ الحوثية” منظمة التجارة العالمية تكشف عن توقف قطر عن ملاحقة الامارات في المحافل الدولية الشيخ عائض القرني يرد على منتقدي ضخامة وليمته التي أقامها لضيوفه .. شاهد
تشهد العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، لليوم الرابع على التوالي، أزمة وقود متفاقمة، عقب إغلاق محطات بيع الوقود أبوابها نتيجة عدم توافر المشتقات النفطية، بسبب إضراب عمالي.
وأغلقت جميع محطات بيع الوقود (الحكومية والخاصة)، أبوابها منذ الجمعة الماضية، وللمرة الأولى منذ عودة الحكومة إلى عدن في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
مصادر بشركة النفط أكدت إن مصافي عدن تملك مخزون كاف من الوقود، إلا أن أضراب عمال المصافي، حال دون تزويد الشركة بالوقود لإمداد السوق المحلية.
مسؤول في المصافي أرجع سبب اضراب العمال إلى ”عدم استلامهم للعلاوات السنوية التي تبلغ أكثر من مليار ريال يمني شهريا (1.3 مليون دولار) لأكثر من 3500 موظفا“.
وأوضح أنه "رغم المطالبات المتكررة للحكومة بوضع حلول لمستحقات العمال المتأخرة منذ عام، إلا أن المشكلة ظلت قائمة رغم تعهدات بحلها".
وأشعل اختفاء المشتقات النفطية من الأسواق، مبيعات السوق السوداء للوقود في مختلف مدن عدن، إذ وصل سعر صفيحة الوقود سعة 20 لترا، الثلاثاء، 12 ألف ريال (15 دولارا)، فيما سعرها قبل الإغلاق 7 دولارات.
وتشهد عدن أزمات متكررة في المشتقات النفطية، وانقطاعات مستمرة للتيار الكهربائي والمياه لأسباب مختلفة، يتعلق بعضها بعجز الحكومة في توفير الاحتياجات الضرورية، وأخرى بسبب إضراب ينفذه عمال في شركتي النفط والمصافي.