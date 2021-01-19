السعودية تعلن توطين 10 آلاف وظيفة في هذا المجال

الثلاثاء 19 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، يوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة توطين وظائف قطاع النقل الجوي التي تستهدف توطين 10 آلاف وظيفة في مختلف التخصصات المتعلقة بقطاع الطيران في إطار تحقيق أهداف رؤية 2030 الاقتصادية.

واشتملت المبادرة على توطين 28 مهنة متخصصة في مجال قطاع النقل الجوي، والموافقة على توزيع المستهدفات بحسب الخطة التنفيذية المطورة للأعوام الثلاثة (2021 - 2022 - 2023)، بحسب صحيفة "عكاظ" المحلية.

وبهذا الصدد وجّهت الهيئة جميع شركات الطيران ومقاولي الصيانة والتشغيل ومقدمي الخدمات العاملين في جميع المطارات للبدء في تنفيذ المبادرة، مشيرة إلى تخصيص فرق عمل لمراقبة ومتابعة تنفيذ المبادرة بشكل شهري، وإعداد التقارير ورفعها.

كما قالت الهيئة إن المبادرة هي ثمرة التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومكتب الخطة الوطنية للتوظيف في القطاعين العام والخاص التي تستهدف توطين عدة وظائف.

وتشمل الخطة "مهنة طيار، ومضيف، ومراقب جوي، ومشرفين، ومنسقي ساحة الطيران والخدمات الأرضية، ومناولات الشحن والعفش والركاب، وتموين الطائرات، وغيرها من المهن المتعلقة بقطاع النقل الجوي".

وفي ديسمبر الماضي، قالت الخطوط الجوية السعودية إنها خصصت 50 وظيفة مضيفة جوية للسعوديات في مرحلتها الأولى، والتي تعد أول مرة في تاريخ الخطوط الحكومية.

وتسعى السعودية جاهدة لخفض نسب البطالة بين مواطنيها من خلال مجموعة إجراءات تهدف إلى "سعودة" عديد من القطاعات الاقتصادية؛ كالتأمين والصيدلة والهندسة وتكنولوجيا المعلومات وأسواق التجزئة.

وتوقعت وزارة الاقتصاد السعودية سابقاً أن يصل معدل البطالة بين المواطنين إلى 10.6% في 2020، فيما تستهدف المملكة في رؤيتها المستقبلية 2030 خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7%.