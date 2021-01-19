شركة صناعات عسكرية تركية كبيرة تفتتح فرعاً في دولة خليجية

الثلاثاء 19 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - الخليج أونلاين

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أعلنت شركة "أسيلسان" التركية للصناعات الإلكترونية العسكرية، يوم الثلاثاء، افتتاح فرع لها في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضحت الشركة في بيان، إنها "افتتحت فرعاً في قطر لدعم أنشطتها المتزايدة هناك".

جدير ذكره أن شركة "برزان القابضة" التابعة لوزارة الدفاع القطرية و"أسيلسان"، وقعتا في مارس 2018، اتفاقية شراكة لنقل الخبرات التكنولوجية، وإنتاج أنظمة تحكم عن بعد بالأسلحة المثبتة، لصالح القوات المسلحة القطرية.

وأسست "أسيليسان" في أكتوبر من العام ذاته، شركة تحت اسم "برق" في قطر، بالاشتراك مع كل من شركتي "برزان" و"SSTEK" التركية لتقنيات الصناعات الدفاعية.

وتأسست "أسيلسان" في 1975، بمبادرة من مؤسسة "تعزيز القوات المسلحة التركية"، بهدف تلبية احتياجات الجيش التركي في مجال أجهزة الاتصالات، وتشتهر الشركة بصناعة أنظمة وأجهزة إلكترونية لأغراض عسكرية.

وتعد "أسيلسان" من الشركات التركية الرائدة في تصميم وإنتاج وتركيب أدوات وأنظمة الاتصالات بين القوات البرية والجوية والبحرية، وفقاً للمعايير العسكرية.

وتعززت العلاقات على المستوى العسكري عقب اندلاع الأزمة الخليجية، في يونيو 2017، إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبموجب الاتفاقية أقيمت قاعدة عسكرية تركية في قطر، إضافة إلى تنفيذ تدريبات مشتركة.

وتنص الاتفاقية على تشكيل آلية من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العسكري، والصناعة الدفاعية، والمناورات المشتركة، وتمركز القوات المتبادل بين الجانبين.