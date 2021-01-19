لأول مرة.. زعيم الحوثيين يعترف بفساد جماعته ويكشف: ”تبرعات المجهود الحربي العينية تباع بقيمة تخزينة“

الثلاثاء 19 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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اعترف زعيم ميليشيا الحوثي "عبدالملك الحوثي" بقيام مشرفين ومسؤولين في جماعته ببيع التبرعات والجبايات التي يأخذونها من المواطنين قسراً تحت مسمى ”المجهود الحربي“ بينها "كباش" بقيمة ”تخزينة“.

وتفرض جماعة الحوثي على المواطنين تقديم تبرعات نقدية وعينية تحت مسمى "المجهود الحربي"، بغرض دعم العمليات العسكرية للميليشيا ضد أبناء الشعب اليمني.

وتحدث "الحوثي" عن فساد مشرفي جماعته، وقال إن بعض الناس تبرع بجنبيته وبعضهم بأغنامه، ثم وجدوها تباع في الأسواق، مؤكدا أن ”من قام بعملية البيع قام بشراء قات بقيمة تلك الأشياء من أجل التخديرة“، في إشارة لتلاعب المشرفين بتلك التبرعات.

وقال إنهم عرفوا بحالة قبل أيام في سوق من الأسواق، وأن الأهالي تفاجؤوا بغنمهم التي قدموها تباع في الأسواق، متهماً المشرفين والمسؤولين في جماعته بإخفاء الأسلحة أو تعريضها للتلف أو القصف.

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها زعيم الحوثيين علنا عن فساد المشرفين في جماعته، في حين كانت تقارير حقوقية عن استغلال الجماعة ومشرفيها للمجهود الحربي في الثراء غير المشروع.