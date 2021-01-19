باحث سعودي يقدم مشروع سيقلب المملكة رأس على عن طريق مياه الوضوء

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دعا مستشار بيئي سعودي، إلى استخدام مياه الوضوء والغسيل لسقي أشجار تزرع في محيط المباني، وتساهم في خفض درجات الحرارة وتقلل التلوث، كما تساعد في تجميل الأحياء والمدن.
وأوضح المستشار البيئي، الدكتور عبد الرحمن الصقير، رئيس مجلس إدارة جمعية "آفاق خضراء" وهي جمعية مسهمة في تنمية الوعي البيئي، أوضح في حديثه لصحيفة "الرياض" أنه يمكن الاستفادة من مياه الوضوء المهدرة في المساجد والمدارس، وذلك بتجميعها في خزان خاص وتنقيتها ثم استخدامها في ري أشجار تغرس على محيط المساجد والمدارس وفي مواقف السيارات الخاصة بها.
ولفت الصقير إلى أن جمعية "آفاق خضراء" تتوقع "أنه بتنفيذ المشروع في المساجد والمدارس فقط ستكسب المنظومة التشجيرية ما يزيد على 15 مليون شجرة، إلى جانب ارتفاع عدد الأشجار في حال تنفيذ المقترح في بقية المباني الحكومية والخاصة".
وأهاب الصقير باسم جمعية "آفاق خضراء" بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة التعليم بتبني المشروع تناغما مع توجهات المملكة السعودية في التصدي للملوثات وتحقيق جودة الحياة للمواطن والمقيم.
المصدر: صحيفة "الرياض" السعودية