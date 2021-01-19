السعودية تسمح بعودة بث قنوات BN سبورت القطرية بعد غياب لأكثر من 3 سنوات

الثلاثاء 19 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قررت السلطات السعودية، السماح بعودة بث قنوات "بي إن سبورت" القطرية، وذلك بعد إلغاء حظرها المفروض منذ عام 2017.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام قطرية، فإن السعودية سمحت لقنوات beIN SPORTS الرياضية القطرية، باستئناف بثها في المملكة.

ويأتي ذلك في سياق المصالحة الخليجية التي جرى التوقيع عليها في مدينة "العُلا" السعودية مطلع الشهر الجاري، ضمن جدول أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي.

وكانت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، قررت في تموز/ يوليو الماضي، إلغاء ترخيص شبكة "بي إن سبورت"، والتي منع بثها في المملكة منذ منتصف 2017، بسبب الخلافات مع قطر.

وقالت الهيئة السعودية في بيان نشرته حينها، إنها فرضت غرامة على شبكة "بي إن سبورت" بقيمة عشرة ملايين ريال (2.67 مليون دولار) بسبب الممارسات "التي تخالف نظام المنافسة".

وعقب حظر السعودية قنوات "بي إن سبورت" القطرية، فقد ظهرت قناة تحت اسم "بي آوت كيو" قامت بنقل إشارة بث القناة القطرية، وبدأت بتقديم محتوى البث الرياضي الحصري للقناة القطرية، دون حصولها على أي حقوق لبثها.