السعودية تسمح بعودة بث قنوات BN سبورت القطرية بعد غياب لأكثر من 3 سنوات

مصدر يحسم جدل قفز محمد رمضان من برج القاهرة الإعلان عن ظاهرة غريبة تصيب الأرض .. علماء فلك يتحدثون عن التبعات والأسباب جماعة الحوثي تتوعد أمريكا بالمواجهة بعد إعلان واشنطن رسمياً دخول قرار تصنيفها ”منظمة إرهابية“ حيز التنفيذ شابة أمريكية تربك حسابات واشنطن بعد الكشف عن سرقتها حاسوب نانسي بيلوسي وسعيها لبيعه لوكالة تجسس روسية ثلاث غارات جوية تقضي على طقمين وعربة تابعة لمليشيا ”الحوثي“ صدمة مخيفة في صفوف الأطباء والباحثين بخصوص سلالة جديدة لفيروس كورونا السعودية تكشف عن اقتياد عدد من منسوبي وزارة الداخلية في المملكة الى السجون إعلان جديد من الخزانة الأمريكية بشأن العقوبات المفروضة على المليشيات“ الحوثية” منظمة التجارة العالمية تكشف عن توقف قطر عن ملاحقة الامارات في المحافل الدولية الشيخ عائض القرني يرد على منتقدي ضخامة وليمته التي أقامها لضيوفه .. شاهد
قررت السلطات السعودية، السماح بعودة بث قنوات "بي إن سبورت" القطرية، وذلك بعد إلغاء حظرها المفروض منذ عام 2017.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام قطرية، فإن السعودية سمحت لقنوات beIN SPORTS الرياضية القطرية، باستئناف بثها في المملكة.
ويأتي ذلك في سياق المصالحة الخليجية التي جرى التوقيع عليها في مدينة "العُلا" السعودية مطلع الشهر الجاري، ضمن جدول أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي.
وكانت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، قررت في تموز/ يوليو الماضي، إلغاء ترخيص شبكة "بي إن سبورت"، والتي منع بثها في المملكة منذ منتصف 2017، بسبب الخلافات مع قطر.
وقالت الهيئة السعودية في بيان نشرته حينها، إنها فرضت غرامة على شبكة "بي إن سبورت" بقيمة عشرة ملايين ريال (2.67 مليون دولار) بسبب الممارسات "التي تخالف نظام المنافسة".
وعقب حظر السعودية قنوات "بي إن سبورت" القطرية، فقد ظهرت قناة تحت اسم "بي آوت كيو" قامت بنقل إشارة بث القناة القطرية، وبدأت بتقديم محتوى البث الرياضي الحصري للقناة القطرية، دون حصولها على أي حقوق لبثها.