آخر الاخبار

مصدر يحسم جدل قفز محمد رمضان من برج القاهرة الإعلان عن ظاهرة غريبة تصيب الأرض .. علماء فلك يتحدثون عن التبعات والأسباب جماعة الحوثي تتوعد أمريكا بالمواجهة بعد إعلان واشنطن رسمياً دخول قرار تصنيفها ”منظمة إرهابية“ حيز التنفيذ شابة أمريكية تربك حسابات واشنطن بعد الكشف عن سرقتها حاسوب نانسي بيلوسي وسعيها لبيعه لوكالة تجسس روسية ثلاث غارات جوية تقضي على طقمين وعربة تابعة لمليشيا ”الحوثي“ صدمة مخيفة في صفوف الأطباء والباحثين بخصوص سلالة جديدة لفيروس كورونا السعودية تكشف عن اقتياد عدد من منسوبي وزارة الداخلية في المملكة الى السجون إعلان جديد من الخزانة الأمريكية بشأن العقوبات المفروضة على المليشيات“ الحوثية” منظمة التجارة العالمية تكشف عن توقف قطر عن ملاحقة الامارات في المحافل الدولية الشيخ عائض القرني يرد على منتقدي ضخامة وليمته التي أقامها لضيوفه .. شاهد

تعرف على آخر تحديثات اسعار الصرف مساء اليوم والفارق بين صنعاء وعدن

الثلاثاء 19 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 3226

آخر تحديثات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء..

-في صنعاء 

 شراء الدولار 593

بيع الدولار 596

شراء السعودي 156.60

بيع السعودي 157

 -في عدن

 شراء الدولار 805

بيع الدولار 810

شراء السعودي 212

بيع السعودي 215

إقراء أيضاً
جماعة الحوثي تتوعد أمريكا بالمواجهة بعد إعلان واشنطن رسمياً دخول قرار تصنيفها ”م
ثلاث غارات جوية تقضي على طقمين وعربة تابعة لمليشيا ”الحوثي“
إعلان جديد من الخزانة الأمريكية بشأن العقوبات المفروضة على المليشيات“ الحوثية”
فيما شركة النفط تكشف عن توفر مخزون كاف من الوقود.. عدن تعاني أزمة مشتقات نفطية خا
”معين عبدالملك“ يبدأ تحركاته لإلغاء قرار رئيس الجمهورية.. ”رسالة تحذيرية“ بُعثت
لأول مرة.. زعيم الحوثيين يعترف بفساد جماعته ويكشف: ”تبرعات المجهود الحربي العيني
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس