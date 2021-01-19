تعرف على آخر تحديثات اسعار الصرف مساء اليوم والفارق بين صنعاء وعدن

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آخر تحديثات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء..
-في صنعاء
شراء الدولار 593
بيع الدولار 596
شراء السعودي 156.60
بيع السعودي 157
-في عدن
شراء الدولار 805
بيع الدولار 810
شراء السعودي 212
بيع السعودي 215